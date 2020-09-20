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У шкільних підручниках знайшли приховану рекламу: батьки вибухнули від гніву

Автор: Роман Мирончук

В українських підручниках знайшли приховану рекламу

Приховану рекламу популярної марки води та львівської кав'ярні виявили в підручнику з української мови для 3 класу. Це шокувало батьків школярів молодших класів.

В підручнику розміщено логотип "Львівської копальні кави", яку назвали найпопулярнішою кав'ярнею у Львові. Також розворот 1/3 сторінки займає етикетка мінеральної води "Моршинська". Таким чином, на прикладі цих фірм дітей вчать українській мові. Про дану рекламу написав Євген Лобанов на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з Facebook

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"Тільки мені здається, що реклама моршинської у підручнику Української мови 3 класу - це ну ні в які рамки...", - написав Лобанов.

Користувачі мережі були обурені тим, що прихована реклама присутня в підручниках для маленьких дітей. Ось, що пишуть люди:

  • Ненормальні, тоді в старших класах, що рекламують?
  • Головне там російський оператор. Взагалі то бізнес покійного Березовського. Кремль добрався і до підручників?
  • Якщо не брати до уваги походження бізнесу, то це нормально, у разі якщо це продакт-плейсмент, і ця компанія приєдналася до створення цього підручника. Це ринкові відносини, єдиний момент, щоб такі стосунки не суперечили морально-етичним принципам.

Нагадаємо, чиновниця з Кропивницького Юлія Дубін зняла епічне передвиборче відео, яке підірвало мережу.

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