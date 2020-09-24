Учасників популярного реаліті-шоу пограбували в Перу: українці застрягли в аеропорту

Учасників українського реаліті-шоу пограбували в чужій країні (Фото: novy.tv )

Пару пограбували прямо в будівлі аеропорту, де вони чекали пересадку на інший рейс

Учасники реаліті-шоу "Кохання на виживання" Ілля і Настя застрягли в чужій країні через те, що у них вкрали всі документи та гроші. Пара чекала свій рейс в Україну в аеропорту в Перу, але полетіти додому так і не змогла.

Як розповіли учасники шоу на Новому каналі, вони летіли додому з пересадками та змушені були чотири години провести в Лімі в очікуванні наступного рейсу. Саме там вони й позбулися всіх своїх цінних речей.

"Ми летіли додому з пересадками: Ікітос – Ліма – Париж – Київ. Вийшли з літака в Лімі. До посадки на рейс до Парижа було чотири години. Ми сиділи, розмовляли, ділилися враженнями, дивилися фото та відео, які зробили в Перу. Відкрилася реєстрація на рейс. Беремо валізи й помічаємо, що немає мого маленького рюкзачка! А там, на хвилинку, паспорта, всі гроші, картки, для зарядки телефонів, зворотні квитки, права на машину і навіть ключі від квартири! В мене від шоку оніміли вуха", - розповіла Настя.

Вони відразу побігли в поліцію, але там лише розвели руками й сказали, що повернути документи їм не можуть. Вони умовили поліцейських відвезти їх у посольство України.

"Посол за 10 хвилин зробив тимчасові паспорти. Якби не лінива поліція, ми б встигли на рейс. А так по поверненню в аеропорт ми стояли та дивилися, як наш літак відлітає. При цьому місць на інші рейси в Париж не було – квитки розкупили на тиждень вперед", - додала Настя.

Парі довелося затриматися в Лімі ще на п'ять днів, які вони витратили на відпочинок.

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