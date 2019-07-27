Учасники Ігор Нескорених - це частина великої команди "Україна" і на полі бою, і в спортивних змаганнях, - Іванна Климпуш-Цинцадзе

Фото: колаж РБК-Україна

Склад Збірної України на Ігри Нескорених визначать 8 вересня в Києві

У Києві розпочався фінальний етап спортивних тестувань в рамках відбору збірної України на Ігри Нескорених. Сам захід відбудеться в наступному році в Гаазі в Нідерландах. В цьому році у випробуванні бере участь рекордна кількість українських учасників - 170 ветеранів та військовослужбовців. Про це передає прес-служба "Євпропейських солідарності".

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, кандидат в нардепи партії "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе виступила перед спортсменами і зазначила, що ветерани є "частиною великої команди Україна - і на полі бою, і в спортивних змаганнях".

Також потужну українську команду Нескорених привітала міністр у справах ветеранів, кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Фріз.

"Удачі всім, хто бере участь. Ви вже переможці!" - написала вона на своїй сторінці в мережі Facebook.

У Міністерстві зазначають, що стратегична мета Ігор Нескорених - повернення ветеранів до мирного життя, дати шанс на відновлення і подальший рух вперед.

Як повідомили організатори Ігор Нескорених в Україні, цього року змінились критерії відбору за рекомендацією міжнародної Фундації Ігор Нескорених. Відтепер першорядними є не спортивні результати, а мотивації учасників та потенційний вплив участі в Іграх Нескорених на їхню реабілітацію після травм та поранень.

Фото: eurosolidarity.org

Тому окрім спортивних випробувань, на учасників очікує кілька етапів співбесід з представниками організаційного комітету — як на спортивних тестуваннях, так і на Національних Іграх.

Зазначимо, що учасники минулорічних збірних долучилися для проекту в якості менторів та асистентів тренерів, і тепер підтримують та консультують спортсменів у ході випробувань та змагань

Фінальна частина відбору відбудеться 8 вересня у Києві - тоді й буде визначено склад збірної України.

Фото: eurosolidarity.org

Ігри Нескорених - це спортивні змагання для бійців, які зазнали травм. Започатковані у 2014 році британським Принцем Гаррі. Українська збірна вперше взяла участь в Іграх Нескорених у 2017 році в канадському Торонто.

Благодійний Фонд Порошенка є партнером збірної України на Іграх Нескорених-2020, зокрема забезпечує підтримку національного відбору, підготовку та участь Національної збірної у фінальній частині змагань, які відбудуться у Гаазі.

Фото: eurosolidarity.org

Як повідомлялося раніше, молодий ветеран війни на Донбасі Ігор Дмитренко - дворазовий чемпіон "Ігор нескорених" - повернувся до лав ЗСУ.

Також ми писали про те, що в минулому році нацгвардеец зі Львова, учасник АТО на Донбасі Богдан Оксентюк, який завоював срібну та бронзову медалі на "Іграх Нескорених" в Сіднеї, докладно розповів про змагання і зазначив, що спортсмени виконали завдання, які ставили перед ними тренери.