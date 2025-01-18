Участница Нацотбора раскрыла правду о том, как Тина Кароль ведет себя вне камер

Правда ли, что у Кароль тяжелый характер

По словам FIЇNKA, она готова к тому, что Тина будет очень строгой и внимательной к деталям на Нацотборе. Певица объясняет это просто - четкая работа намного эффективнее.

Впрочем, Ирина не заметила, что Кароль как-то плохо поступала и подтверждала слухи своими поступками. Тина показалась FIЇNKA очень милой.

"Мне так комфортнее работать. Не очень нравится, когда все на скорую руку, лишь бы было. Мне больше нравится четкость в работе, чтобы мы знали, что мы делаем, за что беремся. Если она будет ставить какие-то конкретные цели, задачи, то мне прям супер, все будет быстрее делаться. Тем более, что все в Киеве, а я в Ивано-Франковске, то когда я буду приезжать, времени будет немного. Поэтому если Тина строгая, то мы с ней сработаемся. Но она такая милая, улыбчивая, все было хорошо", - рассказала певица.

Известная певица высказалась о Тине Кароль (фото: instagram.com/fiinka_official)

Кроме этого, FIЇNKA ответила, заметила ли она разницу между работой Кароль и Дмитрия Шурова, который был продюсером Нацотбора на Евровидение-2023, где певица участвовала.

"Сейчас больше требований. Мне кажется, что Тина более скрупулезно относится. Но у каждого просто свой вкус. Они совершенно разные люди, совершенно разный подход. Но я не могу сравнивать, потому что было пока одно прослушивание, именно когда я с Тиной общалась вживую", - рассказала Ирина.

"И она так волнуется за все. Она хочет, чтобы нам и комфортно было, и хорошо, и тепло, и чтобы мы не забыли ничего, и не волновались, и напомнить обо всем. В принципе, Дмитрий волновался за нас тоже. Но говорю, это разные люди, разные подходы. Я уже смогу дать оценку позже", - резюмировала она.

FIЇNKA на Нацотборе - что известно

Певица уже второй раз участвует в конкурсе, на котором определяют, кто будет представлять Украину на Евровидении. В Нацотборе, который проходил в 2022 году, FIЇNKA выступала с песней "Довбуш". Но тогда победу и возможность выступить на мировом конкурсе получили TVORCHI.

В этом году певица подалась на Нацотбор и уже стала 10-й финалисткой по результатам голосования украинцев. FIЇNKA представила песню "Культура", которой хочу донести важность сохранения идентичности и единства.