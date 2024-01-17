Участница Нацотбора на Евровидение 2024 стала судьей европейского конкурса MME AWARDS

Jerry Heil стала судьей музыкального конкурса в Европе

Jerry Heil поделилась хорошей новостью, которая вывела ее, как музыканта, на новый профессиональный уровень, ведь теперь девушка не только певица, но еще и музыкальный эксперт, по крайней мере, на европейском творческом конкурсе организаторы считают именно так.

Дело в том, что украинская певица стала судьей европейского музыкального конкурса, который в прошлом году победил и знает, как это быть участником такого масштабного соревнования.

"Друзья, в этом году я в жюри международного европейского конкурса MME AWARDS, в котором выиграла в этом году", - поделилась новостью Яна.

"Могла ли трехлетняя Яна, которая тогда начинала свой музыкальный путь, представить то, что ее профессиональной точке зрения доверяют на престижном ежегодном европейском конкурсе? дело в течение 25 лет подряд и вот я здесь, все легко" - дополнила свое сообщение Jerry Heil.

Следует напомнить, что певица стала лауреаткой Music Moves Europe Awards в прошлом году в номинации Public Choice.

В качестве приза Яна получила 5 тысяч евро и выступление в студии Deezer. Jerry Heil уже третья украинская певица, победившая на MMEA. В 2021 году одержала победу Alyona Alyona, а в 2022 году Alina Pash.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Что известно о европейском конкурсе MME AWARDS

Music Moves Europe Awards - это премия Европейского союза в сфере популярной и современной музыки, существующая с 204 года.

Цель ежегодного конкурса - выделить молодых европейских артистов и поддержать их в построении международной карьеры.