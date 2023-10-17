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Участница "МастерШеф" дала 5 важных советов тем, кто планирует идти на проект

Вторник 17 октября 2023 18:15
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Участница "МастерШеф" дала 5 важных советов тем, кто планирует идти на проект Ирина Давыденко (фото: stb.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине довольно популярным стало кулинарное шоу "МастерШеф". Однако, прежде чем принимать участие в проекте, следует знать о некоторых нюансах, которые помогут одержать победу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на участницу проекта "МастерШеф" 12 сезон Ирину Давыденко в Instagram.

Будьте собой

Давиденко рассказала, что главной задачей участника должно быть проявить себя, быть настоящими.

"Не стройте в своей голове представление о сценарии и тд, отвергайте мысли "я хочу так, но так никто не делает". А что если ваше видение и есть чем-то большим и уникальным? Готовьте так, как чувствуете, говорите то, что на самом деле думаете и будьте собой!" - рассказала она.

Учите классику мировой кухни

Это не только о рецептах, но и запоминать визуальный вид. Это все поможет не только на конкурсах "МастерШеф", но и в дальнейшем развитии в кулинарии.

Подготовьте финансовую подушку

Ирина Давиденко отметила, что пока вы на проекте - ваша работа становится на паузу из-за высокой занятости.

Не ищите на проекте друзей и врагов

Важно быть готовым к любому развитию событий и отношению участников к вам. Необходимо помнить, что на первом месте у вас - вы!

"МастерШеф это не летний лагерь, это соревнование, где на самом деле - каждый сам за себя. Но если сложится так судьба - то проект подарит вам друзей. Однако не фокусируйтесь на этом, если пришли победить", - рассказала она.

Необходимая мотивация

Участница рассказала, что если вы хотите далеко зайти и победить, должна быть четкая и понятная мотивация "зачем это вам".

"Благодаря участию на "МастерШеф", я нашла дело от которого у меня горят глаза и бросила работу, которая меня расстраивала. Я начала работать поваром в заведении, и готовить на проекте с клевыми шефами. Моя жизнь изменилась, потому что очень изменилась я, и теперь я на уверенном бегу в свои большие мечты", - написала Ирина Давиденко.

Ранее мы сообщали, судья проекта "МастерШеф" рассказала о брате из РФ.

Также Ольга Мартыновская делилась рецептом фаршированного перца "под вино".

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