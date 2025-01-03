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Участница "Холостяка" закрутила роман и удивила всех. Он работал на реалити

Настя Анисимова (фото: СТБ)
Автор: Полина Иваненко

Участница "Холостяка" Настя Анисимова сделала неожиданное признание. Она закрутила роман с парнем, с которым познакомилась еще на реалити.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Настя рассказала на пост-шоу "Холостяка".

"У меня произошли очень большие изменения после проекта. Я переехала в Киев. И я нашла свою настоящую любовь. И должна признаться, что я нашла любовь на проекте "Холостяк"... Конечно, общаться мы начали после того, как я покинула проект... Этот человек все время работал за кадром, выставлял свет", - призналась Анисимова.

Парень девушки появился в студии и признался, что Настя поразила его еще в первом эпизоде. Впрочем, он не позволял себе даже думать об отношениях с участницей.

Настя Анисимова (скриншот)

Егор, так зовут избранника Анисимовой, нежно держал ее за руку. Они уже живут вместе и счастливы, ведь проект подарил им возможность познакомиться и быть вместе.

Парень не сразу проявил инициативу. Уже когда Настя покинула проект, он подписался на нее в соцсетях. Они начали общаться, а затем дружеские отношения стали романтическими.

История любви Насти и Егора поразила других участниц. Юстина и Ксюша едва сдерживали слезы. А сам Александр Терен порадовался за Анисимову и не обиделся на то, что произошло.

По словам девушек, Настя и Егор выглядят идеальной парой. У них "горят" глаза, они с нежностью говорят об отношениях.

К слову, ранее финалистка "Холостяка" сделала заявление о сексе на проекте.

Кроме этого, читайте интервью Насти Анисимовой о "Холостяке", чувствах к нему и отношениях с другими участницами.

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