Участница "Холостяка-13" развеяла самый большой стереотип о шоу: "Это выбор"

Ксения Щербач, участница "Холостяка", которая покинула проект в пятом выпуске, после выбытия развеяла самый популярный миф о шоу.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой интервью девушки для "Люкс ФМ".
Так, Щербач отметила, что участницам не платят деньги за участие, как многие ошибочно считают. Она подчеркнула, что девушки приходят на программу не ради денег, а ради эмоций, опыта и возможности встретить настоящую любовь.
"Участие в шоу - это не работа, это выбор. Каждая из нас решила попробовать что-то новое, открыться навстречу отношениям и, возможно, найти своего человека. Поэтому я могу точно сказать: на этом проекте нет "оплачиваемых ролей". Здесь все - о настоящие чувства и смелость быть честными перед собой", - объяснила она.
Кроме того, экс-участница романтического реалити рассказала, какой была ее жизнь после проекта. В частности, появились как плюсы, так и минусы, в числе которых хейт.
"Я получаю много поддержки, теплых слов и комплиментов от тех, кто верил в меня во время шоу и продолжает поддерживать сейчас. Но есть и другая сторона медали - хейт. К сожалению, некоторые люди считают, что могут судить или критиковать, не зная меня лично. Сначала это было больно, но я научилась отделять конструктивную критику от безосновательного негатива", - поделилась девушка.
Напомним, главным героем 13-го сезона проекта "Холостяк" стал военный-ветеран Александр Терен, потерявший обе конечности на войне. После пятого выпуска претенденток на его сердце стало меньше, и теперь на шоу осталось шесть участниц: Настя (фудблогерша), Алина, Вика, Анастасия, Юстина и Инна.
Также почитайте интервью с Елизаветой Луцюк, которая покинула шоу "Холостяк" в четвертом выпуске.
А еще узнайте подробнее обо всех других участницах "Холостяка-13".