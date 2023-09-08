Участница Евровидения от Украины уехала в Россию и выпустила песню с Меладзе: кто эта звезда росТВ

Кто такая София Тарасова

София родилась в Киеве в 2001 году. В два года ее приняли в группу одаренных детей в Музыкальной академии им. Глиера, где преподаватели говорили, что у ребенка абсолютный слух.

В 2012 году принимала участие в первом сезоне шоу "Голос діти" и попала в команду Тины Кароль. Тарасова заняла второе место на конкурсе "Детское Евровидение 2013", победительница "Детской Новой волны 2013" и конкурса "Sanremo Junior-2015".

В 2014 году в составе сводного хора "Дети Земли" записала песню "Мир без войны". Но в 2022 году эта позиция не заиграла у Софии снова.

В 2018 году ее пригласили ведущей стать "Новогоднего огонька" вместе с Тимуром Мирошниченко.

В октябре 2020 года София Тарасова стала солисткой группы "ВИА Гра".

София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Честно говоря, сольных песен у Софии не так много. Онлайн-ресурсы насчитывают всего 13 треков за шесть лет самостоятельной карьеры.

Ее новой работой стала песня "Почему я?" вместе с российским композитором грузинского происхождения Константином Меладзе. Трек выпустили на всех возможных российских стриминговых сервисах.

Совместная песня Тарасовой из Меладзе (скриншоты: "Культурная прачечная")

В социальных сетях Софии нет ни слова о войне в Украине. Страницу она ведет на английском языке, хотя раньше делала это на русском. Очевидно, решила спрятаться за словами, но не получилось.

София не вспоминает о войне в Украине в своих соцсетях (скриншот: Styler)

Сейчас София проживает в Берлине, но часто путешествует по странам мира. Любопытно, а в Украину наведается? Хотя этот вопрос риторический.