Участники боевых действий имеют скидку на "коммуналку": сколько и как ее оформить

В Украине предусмотрена скидка на оплату коммунальных услуг для участников боевых действий. Кроме того, такой льготой могут пользоваться члены их семей, проживающих вместе с ними.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале Пенсионного фонда рассказывает, сколько составляет скидка и как ее оформить.
Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участникам боевых действий и членам их семей предусмотрено предоставление 75% скидки платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления.
При этом скидка не унывает. В то же время нормы потребления в этих условиях учитываются на двух человек.
Если вы получили удостоверение участника боевых действий и хотите оформить льготы на оплату "коммуналки", обратитесь в орган ПФУ и подайте заявления:
При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРП предъявите:
При необходимости для подтверждения фактического места жительства участник боевых действий предоставляет:
Заявление в ЕГАРП можно подавать лично, в электронной форме, через веб-портал электронных услуг ПФУ или по почте.
Кроме того, заявления могут принимать должностные лица исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующих территориальных общин или военных администраций.
Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий. Из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.
В случае изменения любых сведений, требующих корректировки включенной в ЕГАРП информации, льготник уведомляет об этом орган ПФУ в течение 30 дней.
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