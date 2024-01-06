Участники боевых действий имеют скидку на "коммуналку": сколько и как ее оформить

Размер льготной скидки

Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участникам боевых действий и членам их семей предусмотрено предоставление 75% скидки платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления.

При этом скидка не унывает. В то же время нормы потребления в этих условиях учитываются на двух человек.

Как оформить скидку на ЖКХ

Если вы получили удостоверение участника боевых действий и хотите оформить льготы на оплату "коммуналки", обратитесь в орган ПФУ и подайте заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП)

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа

При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРП предъявите:

паспорт гражданина Украины

документ, подтверждающий право на льготы

данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или паспорт с соответствующей отметкой

При необходимости для подтверждения фактического места жительства участник боевых действий предоставляет:

справку о взятии на учет ВПЛ

договор аренды

справку об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому отличному от места регистрации адресу

другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника

Заявление в ЕГАРП можно подавать лично, в электронной форме, через веб-портал электронных услуг ПФУ или по почте.

Кроме того, заявления могут принимать должностные лица исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующих территориальных общин или военных администраций.

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий. Из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

В случае изменения любых сведений, требующих корректировки включенной в ЕГАРП информации, льготник уведомляет об этом орган ПФУ в течение 30 дней.