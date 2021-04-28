Прибрали російський прапор: у Польщі судді принизили чемпіонку світу з РФ

Гра між росіянкою Тамарою Тансиккужиною і полькою Наталією Садовською (відео: YouTube)

Варто зазначити, що Павліцкі зробив це не просто так. Спортивний арбітражний суд в Лозанні постановив, що спортсменам з Росії на два роки забороняється виступати під прапором країни через великі порушення антидопінгового законодавства. Також в їх честь заборонено включати гімн РФ.

Російська сторона висловила сильне обурення щодо даного інциденту.

Тансиккужина є чинною чемпіонкою світу. На її рахунку шість перемог на світовій першості. Матч проходить в дев'ять раундів, в кожному розігрується 12 очок. Переможе та спортсменка, яка першою набере 54 очки. Поки що веде польська спортсменка.