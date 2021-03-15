Вбивць багатодітної матері у Фастові не садять вже три роки: "посміхаються, жеруть, дихають повітрям"

У 2018 році у Фастові, по дорозі в дитячий сад загинула 43-річна Лілія . Вона була багатодітною матір'ю і підприємцем. Жінці завдали безліч ударів ножем і вона померла в лікарні. Через три роки після трагедії вбивці досі не за ґратами, хоча їх знайшли.

У нашому матеріалі ми зібрали всі подробиці резонансної і страшної справи, винуватці якої на сьогодні залишаються безкарними.

43-річна Лілія Гордєєва з Фастова була багатодітною матір'ю і вдовою. За 4 роки до її смерті за дивних обставин загинув її чоловік. Тоді підозрювали отруєння. Справу про вбивство чоловіка Лілія вирішила не чіпати. Але на цьому дива не закінчилися. Пізніше слідчий, який розслідував смерть її чоловіка, був убитий. У Лілії після смерті залишились троє дітей і повністю сліпа мама.

Що пише син Лілії Микита

Микита - один з дітей Лілії. Він дуже часто пише на своїй сторінці в соцмережі Facebook і мріє, щоб вбивці його матері були покарані.

"Мого батька отруїли, а кохану багатодітну маму по-звірячому вбили. А також слідчого, який вів справу про смерть мого батька, жорстоко вбили на очах у двох маленьких дітей! Ви впевнені, що такого не станеться з вами??? Моя мама 2 роки шукала захист у Васильківському суді!!! Моя мама 2 роки потребувала захисту Васильківської поліції. Тепер я 3 роки потребую справедливого покарання за смерть моїх батьків!" - пише Микита на Facebook.

Лілії Гордєєвої було всього 43 роки (фото: facebook.com/ISunnyLioon)

За що вбили Лілію?

Слідство розглядало основну версію вбивства - матеріальні розборки. Але, як виявилося, все було зовсім по-іншому.

В селі Путрівка у Василькова у спільній власності з кумами Аллою Домасенко і Віктором у Лілі було приміщення. Його використовували під автомийку. І після загибелі чоловіка Ліля попросила невелику оренду за користування частиною приміщення. На що Домасенки сказали, що вона там ніхто. Ліля зробила найбільшу помилку - звернулася до суду, щоб просто виділити свою частку цього приміщення. Виявивши підробку документів, заявила в поліцію, а потім - в прокуратуру. Домасенки кричали Лілі в суді, що родичка Світлана все вирішить. Два роки суд, поліція, прокуратура над Лілею просто знущалися.

Річ у тому, що Лілія випадково натрапила на інформацію про угоди, до яких могли бути причетні ті, кого звинувачують в організації вбивства. Вона наполягала на перевірці кримінальної справи за її заявою.

"Захищаючи свої права, вона випадково натрапила на інформацію про угоди, про злочинні схеми, до яких могли бути причетні ті, кого звинувачують у замовленні вбивства, а це рідня судді Печерського суду, і наполягала на перевірці кримінальної справи за її заявою. Через сім днів, коли були дані вказівки перевіряє з ГУ ПП Київської області про виконання слідчих дій по справі за заявою Лілі, вона була убита. За вбивством Лілі - корупція в судовій системі, в прокуратурі. Вбивству Лілі передувала ціла серія вбивств, які намагаються представити як випадковість", - написала на сторінці Facebook правозахисниця Валентина Коваль.

Зараз замовники вбивства спокійно ходять по Києву, пише Коваль, а мама Лілії кожен день запитує, за що вбили її дочку.

"Істота, на руках якої виявили кров Лілі, сьогодні вільно ходить по Києву, серед нас. Підстава звільнення від арешту - "хворіють". А чим хворіють ті, хто причетний до того вже три роки, а справу так і не почали слухати і ведуться на саботаж, який здійснюють адвокати вбивць. А повністю сліпа мама Лілі, три роки кожен день волає: за що вбили мою дитину?" - запитує Коваль.

У Лілії залишились троє дітей і незряча мама (фото: facebook.com/groups/PzFastova)

Вбивці не покарані

Правозахисниця також розповіла, що вбивство Лілії здійснене за замовленням. Було заарештовано 4 людини. Єрмолович Олексій - вбивця, Єрмолович Дмитро - син вбивці, який привіз батька на місце вбивства. А також Домасенко Алла і її син Іван Домасенко.

Вбивця на допиті сказав, що керував замовленням і був головним Домасенко Віктор, глава сім'ї. Але ні затриманий, ні допитаний Віктор Домасенко не був. Слідству виявляються перешкоди. Домасенко Віктор - рідний брат судді Печерського суду Світлани Смик. Державна прокурорсько-судова система випустила всіх обвинувачених у замовному вбивстві з-під арешту ще до того, як почав розглядати справу по суті.

Чи буде правосуддя?

19-річний Микита просить правосуддя вже в п'яти судах України. Поки що безрезультатно.

"Повернемося до судової системі, 13 березня 2018 року (так скоро 3 роки), як я випрошую правосуддя в Києво-Святошинському суді, Печерському, Апеляційному, Білоцерківському, Бориспільському! Після затримання вбивць, я особисто бачив скільки приходило людей і особисто кожному дякував! На цю мить всі причетні до справи і співучасники спокійно гуляють по Києву. Посміхаються, жеруть, дихають повітрям. А моя улюблена мама в землі, вкритій шаром снігу. Більше Мама не розповість казки Любомиру, не обійме перед сном красиву доньку Софійку. Все, більше немає мами!" - пише син Лілії.