Убийц многодетной матери в Фастове не садят уже три года: "улыбаются, жрут, дышат воздухом"

В 2018 году в Фастове по дороге в детский сад погибла 43-летняя Лилия . Она была многодетной матерью и предпринимателем. Женщине нанесли множество ударов ножом и она скончалась в больнице. Спустя три года после трагедии убийцы до сих пор не за решеткой, хотя их нашли.

В нашем материале мы собрали все подробности резонансного и страшного дела, виновники которого на сегодняшний день остаются безнаказанными.

43-летняя Лилия Гордеева из Фастова была многодетной матерью и вдовой. За 4 года до ее кончины при странных обстоятельствах погиб ее муж. Тогда подозревали отравление. Дело об убийстве мужа Лилия решила не трогать. Но на этом странности не закончились. Позже следователь, расследовавший смерть ее мужа, был убит. У Лилии после смерти остались трое детей и полностью слепая мама.

Что пишет сын Лилии Никита

Никита - один из детей Лилии. Он очень часто пишет на своей странице в соцсети Facebook и мечтает, чтобы убийцы его матери были наказаны.

"Моего отца отравили, а любимую многодетную маму зверски убили. А также следователя, который вел дело о смерти моего отца, жестоко убили на глазах у двоих маленьких детей! Вы уверены, что такого не случиться с вами??? Моя мама 2 года искала защиту в Васильковском суде!!! Моя мама 2 года нуждалась в защите Васильковской полиции. Теперь я 3 года нуждаюсь в справедливом наказании за смерть моих родителей!" - пишет Никита на Facebook.

Лилии Гордеевой было всего 43 года (фото: facebook.com/ISunnyLioon)

За что убили Лилию?

Следствие рассматривало основную версию убийства - материальные разборки. Но, как оказалось, все обстояло совсем по-другому.

В селе Путровка у Василькова в совместной собственности с кумовьями Аллой Домасенко и Виктором у Лили было помещение. Его использовали под автомойку. И после гибели мужа Лиля попросила небольшую аренду за пользование ее частью помещения. На что Домасенки сказали, что она там никто. Лиля сделала самую большую ошибку - обратилась в суд, чтобы просто выделить свою долю этого помещения. Обнаружив подделку документов, заявила в полицию, а затем - в прокуратуру. Домасенки кричали Лили в суде, что родственница Светлана все решит. Два года суд, полиция, прокуратура над Лилей просто издевались.

Дело в том, что Лилия случайно наткнулась на информацию о сделках, к которым могли быть причастны те, кого обвиняют в организации ее убийства. Она настаивала на проверке уголовного дела по ее заявлению.

"Защищая свои права, она случайно наткнулась на информацию о сделках, о преступных схемах, к которым могли быть причастны те, кого обвиняют в заказе убийства, а это родня судьи Печерского суда, и настаивала на проверке уголовного дела по ее заявлению. Через семь дней, когда были даны указания проверяющей с ГУ ЧП в Киевской области о выполнении следственных действий по делу по заявлению Лили, она была убита. За убийством Лили - коррупция в судебной системе, в прокуратуре. Убийству Лили предшествовала целая серия убийств, которые пытаются представить как случайность", - написала на странице в Facebook правозащитница Валентина Коваль.

Сейчас заказчики убийства спокойно ходят по Киеву, пишет Коваль, а мама Лилии каждый день спрашивает, за что убили ее дочь.

"Существо, на руках которого обнаружили кровь Лили, сегодня свободно ходит по Киеву, среди нас. Основание освобождения от ареста- "болеют". А чем болеют те, кто причастен к тому уже три года, а дело так и не начали слушать и ведутся на саботаж, который совершают адвокаты убийц. А полностью слепая мама Лили, три года каждый день взывает: за что убили моего ребенка?" - спрашивает Коваль.

У Лилии остались трое детей и незрячая мама (фото: facebook.com/groups/PzFastova)

Убийцы не наказаны

Правозащитница также рассказала, что убийство Лилии совершено по заказу. Были арестованы 4 человека. Ермолович Алексей - убийца, Ермолович Дмитрий - сын убийцы, который привез отца на место убийства. А также Домасенко Алла и ее сын Домасенко Иван.

Убийца на допросе сказал, что руководил заказом и был главным Домасенко Виктор, глава семьи. Но ни задержан, ни допрошен Виктор Домасенко не был. Следствию оказываются препятствия. Домасенко Виктор - родной брат судьи Печерского суда Светланы Смык. Государственная прокурорско-судебная система выпустила всех обвиняемых в заказном убийстве из-под ареста еще до того, как начало слушаться дело по существу.

Будет ли правосудие?

19-летний Никита просит правосудия уже в пяти судах Украины. Пока что безрезультатно.

"Вернемся к судовой системе, 13 марта 2018 года (да скоро 3 года), как я выпрашиваю правосудие в Киево-Святошинском суде, Печерском, Апелляционном, Белоцерковском, Бориспольском! После задержания убийц, я лично видел сколько приходило людей и лично каждого благодарил! На данный момент все причастные к делу и соучастники спокойно гуляют по Киеву. Улыбаются, жрут, дышат воздухом. А моя любимая мама в земле, покрытой слоем снега. Больше Мама не почитает сказки Любомиру, не обнимет перед сном красивую дочку Софийку. Все, больше нет мамы!" - пишет сын Лилии.