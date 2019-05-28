Вбивство водія Bla Bla Car: батько Познякова повідомив нову інформацію

Вбивство водія Bla Bla Car (Колаж РБК-Україна)

Одному з обвинувачених у вбивстві Познякова винесли вирок

У вівторок, 28 травня, Києво-Святошинський районний суд виніс вирок Дмитру Голубу, який звинувачується в умисному вбивстві водія Тараса Познякова.

Суд визнав Голуба винним і постановив, що обвинувачений скоїв злочин з метою наживи. У вироку сказано, що Голуб засуджений на довічне ув'язнення.

По другому фігуранту, росіянину Луану Кингисеппу, який загинув 23 березня, справe швидше за все закриють, так як фігурант покінчив життя самогубством.

А ось батько Тараса Познякова повідомив, що після винесення вироку Дмитру Голубу, розслідування у справі його сина не закінчиться. Про це він розповів у коментарі для видання "Главред".

"Його розшуком будуть займатися і далі. І я дуже вдячний суддям, що вони знайшли в собі сміливість винести справедливий вирок – довічне ув'язнення. Адже Тараса досі не знайшли", – пояснив Олександр Позняков.

Тарас Позняков зник у 2016 році і його тіло досі не знайшли (фото: mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що адвокат Дмитра Голуба заявив на засіданні суду про те, що Тарас Позняков може бути живий та насправді злочину не було.

А також писали про те, що батько водія BlaBlaCar Тараса Познякова розповів подробиці про підозрюваного Голуба.