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Убийство водителя Bla Bla Car: отец Познякова сообщил новую информацию

STYLERЖизнь    28.05.2019 - 17:03
Убийство водителя Bla Bla Car: отец Познякова сообщил новую информацию
Убийство водителя Bla Bla Car (Коллаж РБК-Украина)

Одному из обвиняемых в убийстве Познякова вынесли приговор

Во вторник, 28 мая, Киево-Святошинский районный суд вынес приговор Дмитрию Голубу, который обвиняется в умышленном убийстве водителя Тараса Познякова.

Суд признал Голуба виновным и постановил, что обвиняемый совершил преступление с целью наживы. В приговоре сказано, что Голуб осужден на пожизненное заключение.

По второму фигуранту, россиянину Луану Кингисеппу, который погиб 23 марта, дело скорее всего закроют, так как фигурант покончил жизнь самоубийством.

А вот отец Тараса Познякова сообщил, что после вынесения приговора Дмитрию Голубу, расследование по делу его сына не закончится. Об этом он рассказал в комментарии для издания "Главред".

"Его розыском будут заниматься и дальше. И я очень благодарен судьям, что они нашли в себе смелость вынести справедливый приговор – пожизненное заключение. Ведь Тараса до сих пор не нашли", – объяснил Александр Позняков.

Убийство водителя Bla Bla Car: отец Познякова сообщил новую информацию

Тарас Позняков исчез в 2016 году и его тело до сих пор не нашли (фото: mvs.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что адвокат Дмитрия Голуба заявил на заседании суда о том, что Тарас Позняков может быть жив и на самом деле преступления не было.

А также писали о том, что отец водителя BlaBlaCar Тараса Познякова рассказал подробности о подозреваемом Голубе.

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