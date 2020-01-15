Вбивство Шеремета: спливли важливі документи про Антоненка (відео)

Вбивство Павла Шеремета було оголошено розкритим через три з половиною роки після скоєння злочину, і в МВС України заявили про підозру п'ятьом фігурантам гучної справи - військовим, ветеранам, волонтерам і медикам - одак слідство постійно стикається з різними розбіжностями. Адвокати затриманого Андрія Антоненка, який перебуває під вартою, навели докази непричетності музиканта і військовослужбовця до справи про підрив журналіста.

Зокрема, була оприлюднена заява лікаря-вченого Владислава Горбовця про те, що кілька років тому лідер рок-групи Riffmaster проходив у нього лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. Хірург вищої категорії наголосив, що після операції 23 лютого 2016 року і наступних спостережень протягом декількох місяців до липня, у Антоненка не було порушень ходьби.

Нагадаємо, що автомобіль, в якому перебував Шеремет, був підірваний в Києві 20 липня 2016-го.

Важливо зазначити, що на плівках від камер спостереження у справі про вбивство журналіста було зафіксовано, що у людини - ймовірного підривника - могли бути проблеми з ходою в день скоєння злочину і він міг кульгати.

Прокурор ГПУ Сергій Зузак в ході судового засідання 10 січня заявив, що у Антоненка було ушкодження лівої ноги. А записи з камер спостереження показали, що чоловік, який причетний до закладання вибухівки під машину Шеремета, також накульгував.

Лікар розповів, що всі дані щодо проведення операції Антоненка і його стану здоров'я зазначено у його медичній картці.

На You-Tube каналі юридичної компанії "СЕНС Консалтинг", адвокати якої захищають Антоненка, опублікований ролик із розповіддю лікаря Горбовця і його заявою, що насправді фігурант справи не кульгав.

Фігурант справи про вбивство Шеремета Андрій Антоненко не міг кульгати в день злочину

Крім того, журналісти показали відповідні виписки з медичної довідки музиканта і ветерана АТО.

Вбивство Павла Шеремета - з'явилися важливі документи про Андрія Антоненка (Фото: 24tv.ua)