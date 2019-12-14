Вбивство Шеремета: спливли несподівані подробиці про шокуючий злочин

Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Експертиза допомогла встановити нові деталі у справі про вбивство Шеремета

Підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета були визначені за допомогою експертизи ходи. Цей факт прокоментував директор Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Олександр Рувін, передають у передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Портретні експертизи, вони простіше всього. Тому що особливості людини, його рухи, вони як почерк. Їх змінити неможливо... Кожна людина ходить по-своєму: вона піднімає руку по-своєму, вона піднімає ногу по-своєму", - сказав Рувін.

Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Для додаткової оцінки і більш об'єктивних результатів експертизи ходи підозрюваних був залучений один з кращих світових експертів з Великобританії Айвон Бірч, який співпрацює з правоохоронними органами країн ЄС і США.

Свобода слова Савіка Шустера (відео: YouTube)

Фахівець відпрацював надані матеріали, а після - надав свої висновки:

особа чоловічої статі, яка бере участь у закладанні вибухового пристрою під автомобіль Шеремета, це громадянин Антоненко;

особа жіночої статі, яка закладала вибухівку, це Кузьменко Юлія

До речі, підозрювані у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета, вчиненого влітку 2016 року, затримано. Всі п'ятеро людей, яких слідство вважає причетними до вчинення злочину, належать до військово-волонтерських кіл.