Убийство Шеремета: всплыли неожиданные подробности о шокирующем преступлении

Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Экспертиза позволила установить новые детали в деле об убийстве Шеремета

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета были определены с помощью экспертизы походки. Данный факт прокомментировал директор Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы Александр Рувин, передают в передаче "Свобода слова Савика Шустера".

"Портретные экспертизы, они проще всего. Потому что особенности человека, его движения, они как почерк. Их изменить невозможно... Каждый человек ходит по-своему: он руку поднимает по-своему, он ногу поднимает по-своему", - сказал Рувин.

Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Для дополнительной оценки и более объективных результатов экспертизы походки подозреваемых был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании Айвон Бирч, который сотрудничает с правоохранительными органами стран ЕС и США.

Специалист отработал предоставленные материалы, а после - предоставил свои выводы:

лицо мужского пола, которое принимает участие в закладывании взрывного устройства под автомобиль Шеремета, это гражданин Антоненко;

лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку, это Кузьменко Юлия.

К слову, подозреваемые в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, совершенного летом 2016 года, задержаны. Все пятеро людей, которых следствие считает причастными к совершению преступления, принадлежат к военно-волонтерским кругам.