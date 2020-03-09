Вбивство Шеремета: спливли несподівані подробиці про злочин

Павло Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

На допит викликали ветерана АТО Олексія Кодьмана

Вбивство журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, досі викликає безліч питань і спорів. Щоб наблизитися ще трохи ближче до істини, слідчі викликали на допит ветерана АТО Олексія Кодьмана. Про що він і розповів у соцмережі Facebook.

Наголошується, що Кодьмана викликали в якості свідка для проведення слідчих дій. Ветеран АТО опублікував фото повістки у Головне слідче управління Національної поліції, а також прокоментував ситуацію.

Відомо, що захисник потрапив в полон до терористів в листопаді 2015 року, а звільнений був через 2,5 року, тобто на момент трагедії він явно перебував у полоні окупантів.

"Не хотів і не потрібно було, але, Арсен Борисович, не можу зрозуміти, я тут при чому. У 2016 році в липні місяці я сидів у зручній камері сектора особливого режиму 97-й колонії міста Макіївка", – написав Кодьман.

Вбивство Шеремета - нові подробиці (facebook.com/Олексій-Кодьман)

Нагадаємо, слідство продовжує процес розсекречення матеріалів більше 500 негласних розшукових дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. За словами представників слідчої групи, на даний момент проводиться 32 судові експертизи. Також правоохоронці зазначили, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення цього процесу.