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Слідство розсекречує понад 500 матеріалів по справі Шеремета

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 18:28
Слідство розсекречує понад 500 матеріалів по справі Шеремета
Фото: Павло Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Слідча група також проводить 32 судові експертизи

Слідство продовжує процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних розшукових дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

За словами представників слідчої групи, на даний момент також проводиться 32 судові експертизи.

Також правоохоронці зазначили, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення цього процесу.

"Перш за все мова йде про відмову Яни Дугарь від дачі свідчень у ході допиту в якості підозрюваного та проведення ряду експертиз: почеркознавчої, судово-психіатричної. Що стосується інших підозрюваних: Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту і дачі свідчень у ході допиту, а Юлія Кузьменко - від проходження судово-медичної і габітоскопічної експертиз. Крім того, і Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко відмовилися від одночасного допиту", - повідомили правоохоронці.

Крім цього слідчі повідомили, що всі троє підозрюваних відмовилися від проходження інтерв'ювання з використанням поліграфа, хоча раніше Дугарь брала участь у такому дослідженні, ініційованому стороною захисту, а Кузьменко давала згоду на його проведення.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомляв, що для передачі до суду матеріалів справи про вбивство Шеремета на даний момент зібрано недостатня кількість доказів. При цьому підозри фігурантам справи генпрокурор вважає обгрунтованими.

Також РБК-Україна писало, що слідчим Нацполіції доручили перевірити версії невинності фігурантів справи Шеремета, про які заявляли їхні адвокати.

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