ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вбивство Маші Борисової: підозрюваний тримав у страху село і показував дітям геніталії

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 09:28
Вбивство Маші Борисової: підозрюваний тримав у страху село і показував дітям геніталії З'явилися нові дані про підозрюваного у вбивстві дівчинки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Херсонській області продовжують розслідування вбивства 7-річної Маші Борисової. Дівчинка пропала 7 березня, і через чотири дні її тіло знайшли в одному з недобудованих сараїв. За підозрою у скоєнні вбивства та зґвалтування дитини був заарештований 62-річний місцевий житель.

Сусіди затриманого розповіли телеканалу "Україна 24", що чоловік тримав в страху все село, відрізнявся своєю неадекватністю, а також показував дітям геніталії.

У селі розповідають, що підозрюваний Микола жив один, по сусідству з убитої Машею, і дружив з її батьком. Коли чоловік був тверезим він нікого не чіпав, а от коли випивав спиртне - всі його боялися, бо знали, що у Миколи три судимості за хуліганство та побиття людей.

"Я його боялася, якщо вип'є. Я навіть не виходила з квартири. Це дуже жорстока людина, бо були вже побиття людей... І душив, от дітей душив, показував свої геніталії", - розповіла мешканка Щасливого Олександра Юнгіна.

За словами сусідки Наталії Глобової, саме над її дітьми чоловік знущався.

"Я написала заяву з приводу того, що він душить дітей, показував геніталії. Поліція до мене приїхала, його забрали, але через годину його відпустили. Як нам сказала поліція – ну не було ж тяжких тілесних ушкоджень", – розповіла жінка.

Односельці Миколи не можуть повірити в те, що він здатний на вбивство. За їх словами, він був неадекватним, але такого результату вони не могли припустити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у поліції розповіли всю інформацію про підозрюваного у скоєнні вбивства Марійки Борисової.

А також ми писали про те, що з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві дитини в Херсонській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя преступления
LITE
Єлизавета II почала розслідування проти Меган Маркл: що накоїла герцогиня
Єлизавета II почала розслідування проти Меган Маркл: що накоїла герцогиня