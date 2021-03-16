Убийство Маши Борисовой: подозреваемый держал в страхе село и показывал детям гениталии

В Херсонской области продолжают расследование убийства 7-летней Маши Борисовой . Девочка пропала 7 марта, и через четыре дня ее тело обнаружили в одном из недостроенных сараев. По подозрению в совершении убийства и изнасилования ребенка был арестован 62-летний местный житель.

Соседи задержанного рассказали телеканалу "Украина 24 ", что мужчина держал в страхе все село, отличался своей неадекватностью, а также показывал детям гениталии.

В селе рассказывают, что подозреваемый Николай жил один, по соседству с убитой Машей, и дружил с ее отцом. Когда мужчина был трезвым он никого не трогал, а вот когда выпивал спиртное - все его боялись, поскольку знали, что у Николая три судимости за хулиганство и избиение людей.

"Я его боялась, если выпьет. Я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей... И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои", - рассказала жительница Счастливого Александра Юнгина.

По словам соседки Натальи Глобовой, именно над ее детьми мужчина издевался.

"Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывал гениталии. Полиция ко мне приехала, его забрали, но через час его отпустили. Как нам сказала полиция – ну не было же тяжких телесных повреждений", – рассказала женщина.

Односельчане Николая не могут поверить в то, что он способен на убийство. По их словам, он был неадекватным, но такого исхода они не могли предположить. Люди отмечали, что мужчина мог убить кошку, но человека - нет.

До этого сообщалось, что у подозреваемого есть трое детей. Двое из них живут в России, а сам Николай также родился в РФ.