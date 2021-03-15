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Поліція показала фото підозрюваного у вбивстві маленької Маші Борисової

Новость на русском → Херсонська область, Понеділок 15 березня 2021 14:19
Поліція показала фото підозрюваного у вбивстві маленької Маші Борисової З'явилося фото підозрюваного у вбивстві Маші Борисової (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У поліції розповіли подробиці про вбивство 7-річної Маші Борисової в селі Щасливе Херсонської області. Також правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного.

Подробиці про нього повідомили брифінгу поліції Херсонської області, пізніше фото чоловіка опублікували у прес-службі МВС України.

Чоловікові 62 роки. Він - мешканець селища і знайомий сім'ї загиблої дівчинки. Жив недалеко з батьком Маші, був його другом.

Причетність підозрюваного до злочину підтверджено молекулярно-генетичною експертизою.

Поліція показала фото підозрюваного у вбивстві маленької Маші Борисової

Маша Борисова і підозрюваний у її вбивстві (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Співробітниками поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано особу, проведені генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину. Чоловіку, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру у зґвалтуванні і вбивстві малолітньої Марії Борисової", - зазначив Антон Геращенко.

Брифінг керівніцтва поліції Херсонщини щодо розкриття вбивства Марії Борисової

Posted by Поліція Херсонської області on Monday, March 15, 2021

Вбивство Марії Борисової, брифінг (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Нагадаємо, що семирічна Марія Борисова зникла увечері 7 березня в селі Щасливе Херсонської області. Дівчинку шукали поліція, Нацгвардія, кінологи та волонтери.

11 березня тіло дівчинки виявили загорнутим в поліетиленовий пакет в недобудованому приміщенні. Дівчинка була зґвалтована, а потім задушена.

Про затримання підозрюваного повідомили 14 березня.

Раніше також ми писали, що з'явилося відео з підозрюваним у вбивстві Маші Борисової.

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