Поліція показала фото підозрюваного у вбивстві маленької Маші Борисової

У поліції розповіли подробиці про вбивство 7-річної Маші Борисової в селі Щасливе Херсонської області. Також правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного.

Подробиці про нього повідомили брифінгу поліції Херсонської області, пізніше фото чоловіка опублікували у прес-службі МВС України.

Чоловікові 62 роки. Він - мешканець селища і знайомий сім'ї загиблої дівчинки. Жив недалеко з батьком Маші, був його другом.

Причетність підозрюваного до злочину підтверджено молекулярно-генетичною експертизою.

Маша Борисова і підозрюваний у її вбивстві (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Співробітниками поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано особу, проведені генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину. Чоловіку, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру у зґвалтуванні і вбивстві малолітньої Марії Борисової", - зазначив Антон Геращенко.

Брифінг керівніцтва поліції Херсонщини щодо розкриття вбивства Марії Борисової Posted by Поліція Херсонської області on Monday, March 15, 2021

Вбивство Марії Борисової, брифінг (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Нагадаємо, що семирічна Марія Борисова зникла увечері 7 березня в селі Щасливе Херсонської області. Дівчинку шукали поліція, Нацгвардія, кінологи та волонтери.

11 березня тіло дівчинки виявили загорнутим в поліетиленовий пакет в недобудованому приміщенні. Дівчинка була зґвалтована, а потім задушена.