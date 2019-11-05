Вбивство Даші Дробот в Одесі: спливли несподівані подробиці

Вбивство Даші Дробот (Колаж РБК-Україна)

На похороні Даші Дробот в Одесі стався інцидент

Даша Дробот, 14-річна дівчинка з Одеси, яка була по-звірячому вбита 15-річним підлітком минулої суботи, товаришувала з дітьми зі скандального міського Центру соціально-психологічної реабілітації. Про це стало відомо у вівторок, 5 листопада, коли діти самостійно і без відома дорослих покинули Центр, щоб бути присутніми на похоронах своєї подруги.

Як пояснила начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова, одна з дівчаток, що втекла, дружила з Дашею і хотіла проводити її в останню путь.

"Я вважаю, якщо б вони пояснили керівнику центру реабілітації, що хочуть відправитися на похорон подруги, то їм би ніхто не перешкоджав. Зараз на похоронах знаходяться співробітники поліції і пошукова група у супроводі Наталії Михайлюк, яка повідомила, що діти там", - сказала Нікандрова.

Даша Дробот (Фото: соціальні мережі)

Вона додала, що після траурної церемонії діти у супроводі співробітників поліції були доставлені у відділ поліції, де дали пояснення, а потім їх відвезли в Центр реабілітації. Варто відзначити, що вбивця Даші Дробот двічі проходив реабілітацію в цьому центрі.

Друзі загиблої дівчинки в шоці від того, що сталося і дивуються, чому вона не дала відсіч хлопцеві.

"Адже вона була вище його! Чому не пручалася? Чому ніхто не чув криків про допомогу?" – розповіли знайомі.

Даша Дробот (Фото: Соціальні мережі)

Вони додали, що Даша дружила з Кирилом два роки, він добре до неї ставився, хоча у нього була слава не дуже хороша. Про хлопця казали, що він вживав алкоголь і наркотики.

"Ніхто не міг подумати, що він на таке здатний. Знали, що він може побитися, знали, що влітку він був два місяці під домашнім арештом. Але до дівчат він ставився добре", - додала подруга Даші.