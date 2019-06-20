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Вбивство Дар'ї Лук'яненко: врятувати дитину було неможливо

STYLERЖиття    20.06.2019 - 11:40
Вбивство Дар'ї Лук'яненко: врятувати дитину було неможливо
Дарину Лук'яненко вбили 13 червня (Колаж РБК-Україна)

Злочинець накинувся на дівчинку одразу після викрадення

У середу ввечері, 19 червня, було знайдено тіло викраденої 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яка зникла по дорозі в школу 13 червня. Дівчинку протягом тижня розшукувала поліція, волонтери, сусіди і друзі сім'ї. Домогосподарство, де знайшли тіло дівчинки, обшукували три рази і тільки після ретельно зібраної інформації, вдалося дізнатися, що до зникнення дитини причетний 22-річний Микола Тарасов.

Як розповів перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook, врятувати Дар'ю Лук'яненко практично не було шансів, так як убивця задушив дитину майже відразу після викрадення. Він опублікував карту з відновленою хронологією подій 13 червня.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко: врятувати дитину було неможливо

Дар'я Лук'яненко була вбита майже відразу після викрадення (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"За ці дні була виконана колосальна робота, по крупицях щодня збирали необхідну інформацію, знайти дитину і встановити особу злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, яка дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку в напрямку школи 13.06.2019. Ми опитали більше 2000 жителів села, ми провели огляд тисячі квадратних метрів місцевості. Ми всі разом прожили ці п'ять днів активних пошуків дитини з надією знайти її живою, але сьогодні ми розуміємо, що покидьок знущався і вбив дитину практично відразу після її викрадення. Але, на жаль, вже не повернути. Ми всі співчуваємо батькам та сумуємо разом з ними", - написав В'ячеслав Аброськін.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко: врятувати дитину було неможливо

Скріншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що батьки Дар'ї Лук'яненко впізнали тіло дочки.

А також ми розповідали про те, що відомо про 22-річного Миколу Тарасова, який підозрюється у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко.

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