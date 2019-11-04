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Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле с подозреваемым новый поворот

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 20:27
Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле с подозреваемым новый поворот
Суд продлил арест убийце Дарьи Лукьяненко (Коллаж РБК-Украина)

Одесский суд продлил арест подозреваемому в убийстве Дарьи Лукьяненко

В деле об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко появился новый поворот. Это касается подозреваемого в жестоком преступлении 22-летнего Николая Тарасова. 4 ноября Одесский суд продлил арест Тарасова еще на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО. Об этом сообщает Odessa.online.

Николаю Тарасову предъявлено подозрение по четырем статьям: ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 4 п.2 ст.152 (покушение на изнасилование), ч 2 п.2 п.10 ст. 115 (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием), ст. 297 (надругательством над телом) УК Украины.

Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле с подозреваемым новый поворотУбийство Дарьи Лукьяненко: в деле с подозреваемым новый поворот22-летний Николай Тарасов (фото: odessa.online)

22-летнему парню, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области, суд назначил психиатрическую экспертизу, которую он прошел, но ее результаты в данный момент не готовы. Суд досконально изучил материалы дела и принял решение продлить расследование.

Как сообщалось ранее, Николай Тарасов подозревается в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка Одесской области. Он выкрал девочку среди белого дня, закрыл в доме, убил, а тело сбросил в выгребную яму, где ее обнаружили только через неделю.

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