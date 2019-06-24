ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство 9-річного Захара: дитина загинула через комп'ютер

STYLERЖиття    24.06.2019 - 20:59
Вбивство 9-річного Захара: дитина загинула через комп'ютер
Вбивця 9-річного Захара зізнався у злочині (Колаж РБК-Україна)

Підозрюваного можуть визнати неосудним і він уникне суворого покарання

У Києві виявили тіло 9-річного Захара Черевко. Брат вітчима заманив хлопчика на озеро Вирлиця, де завдав йому 30 ножових поранень, потім добив молотком, прив'язав до ніг камінь і викинув у воду. Нові подробиці повідомили у виданні "КП в Україні".

Чоловіка затримали ще до того, як знайшли тіло хлопчика. Бабуся Захара звернулася в поліцію, і співробітники правоохоронних органів негайно розпочали пошуки дитини.

В ході слідства з'ясувалося, що хлопчика зафіксували камери спостереження разом з 30-річним чоловіком, який виявився братом маминого співмешканця. При першій розмові з поліцією чоловік вів себе неадекватно і його забрали до поліційної дільниці. А після того, як тіло дитини знайшли рибалки, чоловік зізнався у скоєному.

Вбивство 9-річного Захара: дитина загинула через комп'ютер

Захара Черевко вбив дядько через комп'ютер (фото: facebook.com/KyivOperativ)

З'ясувалося, що 9-річний Захар жив з бабусею, а мама пішла жити до іншого чоловіка. У квартирі вони жили утрьох – мама Захара, її новий цивільний чоловік і брат чоловіка. Як повідомили сусіди, вони регулярно зловживали алкоголем і наркотиками.

Мама намагалася піклуватися про сина і навіть подарувала дитині комп'ютер. З'ясувалося, що брат цивільного чоловіка був проти цього подарунка, так як вважав цей комп'ютер своїм. Спочатку він закотив жінці скандал, а потім вирішив помститися дитині.

"22 червня підозрюваний прокинувся о четвертій ранку, випив пляшку горілки, потім знову заснув, потім знову прокинувся і пив. У четвертій вечора він випив чергову пляшку і пішов до будинку Захара. Хлопчик вийшов з дому близько восьмої вечора. Він сказав бабусі, що повинен щось запитати у перехожих і записати у свій блокнот", - розповіли в прес-службі столичної прокуратури.

Як пояснили в поліції, Захар не побоявся йти з дорослим, так як знав його. Чоловік покликав хлопчика купатися, а знаряддя вбивства приготував заздалегідь. На березі слідчі потім знайшли блокнотик хлопчика і його сорочку.

Крім того, з'ясувалося, що підозрюваний нібито в дитинстві лікувався від шизофренії і його можуть визнати неосудним, що дозволить йому уникнути суворого покарання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомо подробиці про сім'ю 9-річного Захара Черевко.

А також ми розповідали, що суд заарештував підозрюваного у жорстокому вбивстві дитини в Києві.

30 ударів ножем: з'явилося фото вбивці 9-річного Захара Родич-псих "помстився": деталі вбивства 9-річного хлопчика в Києві
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся