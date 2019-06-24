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Суд заарештував підозрюваного у жорстокому вбивстві дитини у Києві

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 17:44
Суд заарештував підозрюваного у жорстокому вбивстві дитини у Києві
Фото: місце затримання (kv.npu.gov.u)

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

Поліція Києва повідомляє, що суд заарештував підозрюваного у жорстокому вбивстві 9-річного хлопчика у столиці. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції у Facebook.

Підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

Суд заарештував підозрюваного у жорстокому вбивстві дитини у Києві

"Сьогодні суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі", - сказав начальник ГУ НПУ у Києві Андрій Крищенко.

Як писало РБК-Україна раніше, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика. Крищенко заявив, що підозрюваним виявився родич хлопчика. Попередня причина вбивства - особистий мотив, образа.

Нагадаємо, в Києві 23 червня знайшли вбитим 9-річного хлопчика. Тіло загиблого було виявлено в озері Вирлиця у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про зникнення 9-річної дитини надійшло напередодні ввечері. Раніше дитину розшукували: він вийшов з дому близько восьмої вечора 22 червня на прогулянку - хотів взяти інтерв'ю у перехожих біля свого будинку. Дитину спочатку зарізали, а потім втопили в озері.

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