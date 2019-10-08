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Вбивство 8-річної дівчинки та її матері на Буковині: нові подробиці трагедії

STYLERПодії    08.10.2019 - 10:59
Вбивство 8-річної дівчинки та її матері на Буковині: нові подробиці трагедії
Вбивство дівчинки та її мами під Чернівцями (колаж: РБК-Україна)

Підозрюваний у вбивстві жінки і дівчинки в Чернівецькій області втік у Київ

У місті Кіцмань Чернівецької області 3 жовтня були виявлені тіла 8-річної дівчинки та її 40-річної матері. Загиблі перебували в колодязі двору їх будинку. А в ніч на 5 жовтня поліцейським вдалося затримати підозрюваного, який втік від правосуддя в Київ.

Правоохоронці виявили страшну знахідку після того, як до них звернулися з повідомленням про зникнення 20-річного хлопця Гушуватого Сергія Сергійовича. Поліцейські приїхали додому до його матері (син жив окремо) і знайшли їх понівечені й закривавлені тіла на дні колодязя.

Вбивство дівчинки та її мами під Чернівцями (відео: cv.npu.gov.ua)

Після чого основним підозрюваним в злочині став син і брат загиблих. Хлопець весь цей час перебував у розшуку і був затриманий на ж/д вокзалі в Києві в ніч на 5 жовтня.

Вбивство 8-річної дівчинки та її матері на Буковині: нові подробиці трагедії

Вбивство дівчинки та її мами під Чернівцями (фото: cv.npu.gov.ua)

У скоєному він зізнався і на слідчому експерименті розповів, як наносив численні поранення матері, а потім і сестрі, яку спочатку душив мотузкою. Під час обшуку правоохоронці вилучили у підозрюваного і знаряддя вбивства - ніж.

Вбивство 8-річної дівчинки та її матері на Буковині: нові подробиці трагедії

Вбивство дівчинки та її мами під Чернівцями (фото: cv.npu.gov.ua)

Під час допиту підозрюваний зізнався, що у нього з матір'ю довгий час були непорозуміння, які переросли в конфлікт. До вбивства він готувався заздалегідь, а сестру прибрав, бо вона стала свідком злочину.

"Щоб нічого поганого не зробила татовій родині", - відповів хлопець на питання, за що він убив рідну маму.

Вбивство дівчинки та її мами під Чернівцями (відео: cv.npu.gov.ua)

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

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