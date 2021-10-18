Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: сім'я вимагає 100 мільйонів компенсації

Батьки загиблої вважають, що бездіяльність посадових осіб призвела до злочину. Йдеться про місцеві органи самоврядування, поліцейських, працівників освіти, соціальні служби.

"Це моральна шкода за бездіяльність державних органів, які знали про девіантну поведінку дитини (13-річного підозрюваного у вбивстві - ред.) з 2016 року і по момент цієї жахливої трагедії ніяких заходів не вживали для того, щоб попередити, усунути", - заявив адвокат Артем Донець.

Постраждалі також вимагають відшкодувати частину витрат на поховання. За словами представника потерпілих, позови долучили до матеріалів справи, яку розглядає Вовчанський районний суд.

Засідання у справі відбулося 18 жовтня. Адвокат клопотав про виклик 16 представників державних органів в якості свідків. Наступне засідання призначено на 28 жовтня.

Вбивство Мирослави

28 липня мати 6-річної Мирослави звернулася в поліцію через зникнення дитини. Жінка розповіла, що дочка близько 18:00 пішла з двору, де гуляла з 13-річним сусідом Богданом, але додому після цього так і не повернулася.

Тіло дівчинки виявили в покинутій будівлі. Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід, який дружив з Мирославою. За словами голови села, хлопець зізнався у бійстві. Але мати хлопчика не вірить, що це він зробив.

Максимальне покарання, яке загрожує неповнолітньому підозрюваному - примусові заходи виховного характеру. При цьому мати вбитої дівчинки хоче, щоб йому дали довічне ув'язнення.