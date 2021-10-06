Вбивство 7-річного українця в Польщі: спливли нові факти про НП

У Польщі в місті Тарнув українець зарізав семирічного сина і поранив дружину під час сімейної сварки, яка закінчилася трагедією. 28-річний чоловік, як з'ясувалося, проходив психіатричне лікування.

Про це повідомляє wiadomosci.radiozet.pl .

Місцева прокуратура проводить розслідування НП, в якому загинув 7-річний Максим. За версією слідства, на сім'ю напав батько хлопчика, а потім вистрибнув з вікна другого поверху будинку, в якому вони винаймали квартиру.

Як розповіла правоохоронцям при допиті постраждала жінка, її чоловік мав проблеми з психікою і проходив відповідне лікування.

За словами 27-річної українки, "вранці (5 жовтня, - Ред.) чоловік обійняв її та дитину, потім вийняв ніж і напав", розповів прокурор Тарнувської районної прокуратури Мечислав Сеницький.

Допит зловмисника, який також був госпіталізований після падіння з 2-го поверху, відбудеться тільки після дозволу лікарів.

Чоловік - Дмитро Т. - вже кілька років легально працює в Польщі.

У травні він привіз туди дружину і дитину з України.

Зазначимо, що раніше в пресі озвучувалася інформація, що причиною кривавої сварки стало бажання глави сімейства повернутися в Україну.