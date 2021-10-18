Убийство 6-летней девочки под Харьковом: семья требует 100 миллионов компенсации

Родители погибшей считают, что бездействие должностных лиц привела к преступлению. Речь идет о местных органах самоуправления, полицейских, работников образования, социальных службах.

"Это моральный ущерб за бездействие государственных органов, которые знали о девиантном поведение ребенка (13-летнего подозреваемого в убийстве - ред.) С 2016 года и по момент этой ужасной трагедии никаких мер не предпринимали для того, чтобы предупредить, устранить", - заявил адвокат Артем Донец.

Пострадавшие также требуют возместить часть расходов на погребение. По словам представителя потерпевших, иски приобщили к материалам дела, которое рассматривает Волчанский районный суд.

Заседание по делу состоялось 18 октября. Адвокат ходатайствовал о вызове 16 представителей государственных органов в качестве свидетелей. Следующее заседание назначено на 28 октября.

Убийство Мирославы

28 июля мать 6-летней Мирославы обратилась в полицию из-за пропажи ребенка. Женщина рассказала, что дочь около 18:00 ушла со двора, где гуляла с 13-летним соседом Богданом, но домой после этого так и не вернулась.

Тело девочки обнаружили в заброшенном здании. Главным подозреваемым оказался 13-летний сосед, который дружил с Мирославой. По словам головы села, парень признался у бийстве. Но мать мальчика не верит, что это он сделал.

Максимальное наказание, которое грозит несовершеннолетнему подозреваемому - принудительные меры воспитательного характера. При этом мать убитой девочки хочет, чтобы ему дали пожизненное заключение.