У Києві хлопець на вулиці, гуляючи з друзями, штрикнув ножем безхатченка в шию

У Києві хлопець напав на безхатченка і завдав йому удар ножем у шию. Все це відбувалося на очах у товаришів підлітка, які й викликали для потерпілого "швидку допомогу", а також подзвонили в поліцію.

Про це 6 січня передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Бориспільській у лісопарковій зоні в Дарницькому районі столиці.

Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесу кодексу України. Ним виявився житель Києва, 2004 року народження. Зазначається, що раніше хлопець проблем із законом не мав.

Тепер за замах на вбивство молодій людині загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Фігурант розповів, що вдарив безхатченка ножем через раптову неприязнь", - пояснив начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Антон Жидовцев причину дикого вчинку 17-річного хлопця під час раптового конфлікту з чоловіком.

Слідчо-оперативна група також на місці події вилучила ніж, яким нападник завдав удару чоловікові.

У Києві хлопець напав на безхатченка і поранив ножем у шию (фото: kyiv.npu.gov.ua)

У 47-річного потерпілого - громадянина без певного місця проживання - медики діагностували проникаюче колото-різане поранення шиї. Його госпіталізували до лікарні, і тепер чоловік перебуває під наглядом лікарів.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК - замах на умисне вбивство.

"Нині вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення", - передали в поліції.

У Києві 17-річний хлопець вдарив ножем безхатченка (фото: kyiv.npu.gov.ua)