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В Італії 80-річний чоловік убив дружину-українку через відмову в інтимі

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Італія, Вівторок 28 грудня 2021 17:29
В Італії 80-річний чоловік убив дружину-українку через відмову в інтимі В Італії чоловік вбив дружину через відмову в інтимі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Італії 80-річний чоловік убив свою 61-річну дружину-українку. Він зізнався, що чотири рази вдарив ножем дружину через відмову в інтимі.

Про це повідомляє Giornale Di Sicilia.

Так, трагедія сталася в ніч з 25 на 26 грудня.

Зазначається, що підозрюваного затримали наступного дня, але свідченням чоловіка поліціянти повірили не відразу.

Загиблу звали Наталя Киричок, вона жила в Італії останні 20 років, а затриманий був її чоловіком. Чоловік розповів, що дружина відмовилася займатися з ним сексом.

Потім, коли жінка пішла спати, то він схопив ніж і завдав їй чотири удари. Ніж потрапив у серце, що призвело до миттєвої смерті.

Окрім того, після вбивства чоловік поводився дивно та навіть зранку вигуляв собаку, а потім розповів про криваву розправу над дружиною своєму товаришу, однак той йому не повірив.

Також затриманий зателефонував до ресторану, де працювала його дружина та розповів, що Наталя більше не прийде на роботу, адже вона мертва.

Вже після цього дзвінка до будинку приїхали правоохоронці. Та тіло Наталі виявили у крові.

Раніше ми повідомляли, що під Харковом чоловік застрелив знайомого під час полювання.

Також ми писали, що у Києві посеред вулиці зарізали чоловіка, який заступився за жінку.

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