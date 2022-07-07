Названо напої, що підвищують ризик захворіти на рак на 90%

Багаторічні дослідження показали, як можна знизити ризик потенційно смертельної хвороби. Одне з найбільш вражаючих відкриттів було опубліковано в Міжнародному журналі раку ще в 2019 році.

Які напої підвищують ризик онкології

Дослідження, проведене в Ірані, показало, що дуже гарячі напої можуть бути пов'язані з підвищеним на 90% ризиком захворіти на рак стравоходу.

Рак стравоходу - це коли аномальні клітини в стравоході ростуть неконтрольованим чином. Стравохід-це своєрідна трубка, яка переносить їжу з рота в шлунок.

Зв'язок між вживанням гарячих напоїв і ризиком розвитку раку стравоходу добре задокументована.

Наприклад, організація Cancer Research UK повідомляє, що ризик розвитку раку стравоходу збільшується, якщо ви п'єте чай, каву або інші напої при високій температурі.

У дослідженні сказано, що вживання 700 мл чаю при температурі 60 ° C (140 ° F) або вище було "постійно пов'язане" з підвищеним ризиком порівняно з людьми, які пили при більш низькій температурі.

Що рекомендують медики?

Ведучий автор доктор Фархад Іслам з Американського онкологічного товариства рекомендує почекати, поки гарячі напої не охолонуть, перш ніж пити їх.

"Поки ви даєте своєму чаю трохи охолонути, перш ніж пити його, або додаєте холодне молоко, ви навряд чи підвищите ризик розвитку раку", - зазначив він.

Дослідження перегукується з попередніми висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка в 2016 році заявила, що напої з температурою вище 65°C (149°F) є ймовірним канцерогеном.

У дослідженні ВООЗ вивчався чай мате, який традиційно п'ють дуже гарячим, в основному в Південній Америці, Азії та Африці.