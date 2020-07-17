Як ми вбиваємо своє здоров'я: причини виникнення високого тиску

Причини погіршення здоров'я не завжди пов'язані лише з неправильним способом життя і раціоном харчування. Багато захворювань з'являється через психологічний стан людини, постійні стреси та психосоматику.

Відомий психолог Олена Вайс назвала головні причини високого тиску у людини. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Причина проста – гіпервідповідальність і надемоційність. Адже навіть назва хвороби говорить сама за себе – високий тиск. Тиск на кого? Звичайно ж на себе!" – написала Вайс і пояснила, які чинники впливають на це.

Гіпервідповідальність змушує людину раз за разом прокручувати в голові ситуації з життя, картаючи себе за те, що "вчинив так, а не інакше".

Надемоційність підливає масла у вогонь і підсилює і без того негативні почуття.

Людина стискається, створює навколо себе кокон, щоб відгородитися від усього світу, і цей кокон здавлює її.

Гіпервідповідальність часто прокидається у сімейних жінок. Думаю, кожна з нас хоч раз у житті говорила чоловікові або дитині: "так, ладно, не намагайся зробити це, я сама зроблю", і брала на себе ще більший тягар.

Психолог пояснила, що для того, щоб виправити ситуацію, потрібно прийти до усвідомлення того, що ваша місія - бути щасливими тут і зараз і саме від цього залежить щастя близьких людей.

"Брати на себе відповідальність за інших людей – позбавляти їх важливих уроків", - резюмувала Олена Вайз.

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