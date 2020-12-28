Приберіть їх зі столу: цими продуктами можна отруїтися в новорічну ніч

Новорічний стіл може бути без деяких продуктів (фото: freepic.com)

Наближається новорічна ніч і українці замислюються, які страви приготувати або купити на святковий стіл. Журналісти з'ясували, які продукти харчування категорично не варто купувати, щоб не отруїтися і не зіпсувати собі свято.

В сюжеті ТСН склали список трьох продуктів, яких не варто купувати. Перший небезпечний продукт - це банки з червоною ікрою. За словами експертів, неякісна ікра може позначитися на стані печінки, нирок і нервової системи.

Червона якісна ікра містить в собі багато корисних мікроелементів, але банки, в яких зазначено консервант Е239 можуть бути смертельно небезпечні. Вже через півтора місяця консервант перетворюється на формалін. У хорошої ікри повинен бути невеликий термін зберігання, якщо це не так - значить там багато консервантів.

Експерти запевняють, що якісна ікра не може коштувати 100 гривень за 100 грамів, якщо це так - не купуйте її.

Другим небезпечним продуктом є варена ковбаса. Зазвичай господині додають її у популярний салат "Олів'є". Журналісти з'ясували, що навіть у вищому сорті цього м'ясного продукту міститься м'ясо вищої якості, а перемелені залишки і навіть кістки.

Третім небезпечним продуктом для новорічного столу є ігристе вино.

Журналісти повідомляють, що на полицях супермаркетів під виглядом шампанського продаються штучно-газовані вина, зроблені навіть не з винограду. Експерт перевірив кілька зразків ігристих вин України і повідомив, що всі вони зроблені з винограду і є натуральними.

Але пам'ятайте головне, читайте етикетки на продуктах, навіть, якщо вони надруковані дрібним шрифтом.

Що не можна купувати на новорічний стіл

Як ми раніше писали, українці назвали суму витрат на новорічний стіл.