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"Днепр - российский город". Владелица популярного магазина набросилась на девушку

Пятница 01 сентября 2023 12:10
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"Днепр - российский город". Владелица популярного магазина набросилась на девушку В Днепре владелица магазина попала в языковой скандал (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Владелица парфюмерного онлайн-магазина в Instagram из Днепра Ирина Щербина заявила, что обслуживает только русскоязычных клиентов. Женщина набросилась на девушку из Луцка, которая хотела сделать заказ на украинском языке.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.

Детали скандала

Согласно опубликованным кадрам, жительница Днепра отказалась обслуживать девушку из Луцка и заявила, что западные области - "это не наше", а Днепр "русский город". Таким образом продавщица ответила на вопрос клиентки, из Украины ли она.

"Уходи из моего шикарного магазина, выходи. Он только для русскоязычных, у нас здесь свое государство. А Луцк и Волынская область к Днепропетровску не имеют отношения, не лезь сюда. Тебе скоро нужно будет в Польше полякам мыть пол. Мы - русские люди, мы другие люди, мы - Харьков, Днепропетровск, Одесса", - сказала Ирина.

В свою очередь клиентка ответила владелице, чтобы та "ждала в гости" и "валила в рашку".

&quot;Днепр - российский город&quot;. Владелица популярного магазина набросилась на девушкуВладелица онлайн-магазина парфюмерии вляпалась в скандал (фото: t.me/AndriyuKK/19971)

Что еще известно о женщине

Как оказалось, не только этот диалог показывает, что Ирина Щербина поддерживает Россию.

В соцсетях она подписана на ряд социальных сообществ, где поддерживают войну на Донбассе с 2014 года и полномасштабное вторжение в 2022. В частности, там поддерживают действия Путина.

&quot;Днепр - российский город&quot;. Владелица популярного магазина набросилась на девушку&quot;Днепр - российский город&quot;. Владелица популярного магазина набросилась на девушку&quot;Днепр - российский город&quot;. Владелица популярного магазина набросилась на девушку&quot;Днепр - российский город&quot;. Владелица популярного магазина набросилась на девушкуВладелица онлайн-магазина парфюмерии вляпалась в скандал (фото: t.me/AndriyuKK/19971)

Ранее мы сообщали, что в Харькове работник пиццерии отказался обслуживать на украинском языке.

Также мы писали, что в Броварах женщина пожелала украинским военным "взорваться на минах".

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