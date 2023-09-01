"Днепр - российский город". Владелица популярного магазина набросилась на девушку

Владелица парфюмерного онлайн-магазина в Instagram из Днепра Ирина Щербина заявила, что обслуживает только русскоязычных клиентов. Женщина набросилась на девушку из Луцка, которая хотела сделать заказ на украинском языке.

Детали скандала

Согласно опубликованным кадрам, жительница Днепра отказалась обслуживать девушку из Луцка и заявила, что западные области - "это не наше", а Днепр "русский город". Таким образом продавщица ответила на вопрос клиентки, из Украины ли она.

"Уходи из моего шикарного магазина, выходи. Он только для русскоязычных, у нас здесь свое государство. А Луцк и Волынская область к Днепропетровску не имеют отношения, не лезь сюда. Тебе скоро нужно будет в Польше полякам мыть пол. Мы - русские люди, мы другие люди, мы - Харьков, Днепропетровск, Одесса", - сказала Ирина.

В свою очередь клиентка ответила владелице, чтобы та "ждала в гости" и "валила в рашку".

Владелица онлайн-магазина парфюмерии вляпалась в скандал (фото: t.me/AndriyuKK/19971)

Что еще известно о женщине

Как оказалось, не только этот диалог показывает, что Ирина Щербина поддерживает Россию.

В соцсетях она подписана на ряд социальных сообществ, где поддерживают войну на Донбассе с 2014 года и полномасштабное вторжение в 2022. В частности, там поддерживают действия Путина.

Владелица онлайн-магазина парфюмерии вляпалась в скандал (фото: t.me/AndriyuKK/19971)