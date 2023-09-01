"Дніпро - російське місто". Власниця популярного магазину накинулася на дівчину
Власниця парфумерного онлайн-магазину в Instagram із Дніпра Ірина Щербина заявила, що обслуговує лише російськомовних клієнтів. Жінка накинулася на дівчину із Луцька, яка хотіла зробити замовлення українською мовою.
Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі.
Деталі скандалу
Згідно з опублікованими кадрами, жителька Дніпра відмовилася обслуговувати дівчину із Луцька та заявила, що західні області - "це не наше", а Дніпро "російське місто". У такий спосіб продавчиня відповіла на запитання клієнтки, чи вона з України.
"Йди геть із моєї шикарної крамниці, виходь. Вона тільки для російськомовних, у нас тут своя держава. А Луцьк і Волинська область до Дніпропетровська не мають стосунку, не лізь сюди. Тобі скоро треба буде в Польщі полякам мити підлогу. Ми – руські люди, ми інші люди, ми - Харків, Дніпропетровськ, Одеса", - сказала Ірина.
Своєю чергою, клієнтка відповіла власниці, щоб та "чекала в гості" та "валила в рашку".
Власниця онлайн-магазина парфумерії вляпалась у скандал (фото: t.me/AndriyuKK/19971)
Що ще відомо про жінку
Як виявилось, не тільки цей діалог показує, що Ірина Щербина підтримує Росію.
У соцмережах вона підписана на низку соціальних спільнот, де підтримують війну на Донбасі з 2014 року та повномасштабне вторгнення у 2022. Зокрема, там підтримують дії Путіна.
Власниця онлайн-магазина парфумерії вляпалась у скандал (фото: t.me/AndriyuKK/19971)
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