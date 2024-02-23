"У меня рак 4 стадии, мой муж - 2 года в плену". Как украинка, чье фото поразило весь мир, борется за свободу любимого

Знакомство с мужем

Ольга родилась в городе Бердянск. Будущий муж Руслан служит в ВСУ более 10 лет и участвовал в АТО/ООС.

Их разница в возрасте составляет пять лет. По словам Оли, в браке она не чувствуется, однако в начале отношений пять лет - это как пропасть.

"Я была очень молода, мне было 15 лет. Он мне казался очень взрослым дядей. Но он влюбил меня отношением ко мне. Он меня бережет, как розочку. Он мне никогда ничего плохого не рассказывает. Сколько он был в зоне АТО/ООС, ничего плохого мне не говорил никогда: "Все хорошо, все хорошо", - рассказывает Ольга.

Оля и Руслан познакомились, когда девушке было 15 лет (фото: instagram.com/olga.kurtmallaeva)

Когда девушке исполнилось 18 лет, пара почти сразу обручилась. Показывая фото со свадьбы, Оля не сдерживает улыбку и называет эти воспоминания самыми счастливыми в ее жизни.

Девушка добавляет, что не знает, когда еще сможет так искренне улыбаться и радоваться.

Внезапный диагноз

В 2021 году Ольге диагностировали лимфому второй стадии, или болезнь Ходжкина. Это новообразование, которое относится к злокачественным опухолям лимфатической системы.

Девушка немедленно приступила к лечению. Поддержка мужа стала лучшим лекарством.

"Я в то время очень часто ездила в Мариуполь, потому что там проходила лечение. Это, знаете, такой шанс, чтобы муж хотя бы на день мог приезжать ко мне в больницу, его отпускали", - говорит Оля.

Вера даже в самые сложные моменты

6 декабря 2021 года 501-й батальон Руслана зашел в зону ООС на оборону, поселок Широкино Донецкой области. Там они встретили полномасштабное вторжение России, а позже их перевели в Мариуполь.

Однако даже в самых тяжелых боях муж находил возможность ободрить жену, оставшуюся во временно оккупированном Бердянске.

"Он мне из Мариуполя звонит и говорит: "Все хорошо". Все звонят прощаться, а он говорит: "Не волнуйся, мы летом поедем отдыхать в Крым". Это он уже в окружении был", - вспоминает девушка.

Однажды Руслан даже спас ей жизнь.

"Знаете, он у меня никогда не кричит, но я беру трубку от него, а он просто кричит: "В укрытие!" и бросает трубку. А я поворачиваюсь к окну и вижу как в сторону моего дома летит истребитель", - делится Оля.

Тогда она еще не знала, как сложно давались бойцам эти звонки из почти окруженного Мариуполя. Парни звонили с кнопочного телефона, который был один на всех. Такие устройства гораздо удобнее и безопаснее в условиях боевых действий. Единственная проблема была со связью.

"Они залезали на дома, чтобы позвонить. Одна палочка связи, и они там дозваниваются все по очереди, под авиабомбами. Я понимала, что там любая секунда может стоить жизни, но чтобы он лишний раз рисковал просто для того, чтобы позвонить, я бы никогда на это не согласилась", - отмечает девушка.

Она добавляет, что даже просто точка в сообщениях была спасительным кругом. Но не надолго, ведь ситуация менялась каждую минуту.

"Были мысли, что его может не стать, но я их от себя отгоняла. Рассказывали, что парням отрывает конечности. Я думала: "Так, если ноги, мы найдем машину на ручном управлении, он сможет заниматься тем". Меня отвлекало то, что я продумывала нашу жизнь вперед, если с ним что-нибудь произойдет", - рассказывает Оля.

Руслан звонил Оле из окруженного Мариуполя и убеждал, что все будет хорошо, и предупреждал об опасности (фото: instagram.com/olga.kurtmallaeva)

Испытание пленом

501-й батальон морской пехоты, где служит Руслан, оборонял завод Ильича в Мариуполе. 4 апреля весь батальон попал в плен.

Первой реакцией Оли стали слезы, а затем пришло непонимание.

"Я немного выдохнула, что его жизни не угрожает опасность прямо каждую секунду. Хотя в плену она все равно угрожает, ведь только два дня назад мы узнали, что уже второго нашего парня в плену убили, замучили. На тот момент я до конца не понимаю, что такое пленение, то есть никто с этим не сталкивался", - признается девушка.

В этот момент она начинает понимать, что жить в Бердянске становится опаснее. В частности, и потому, что она жена украинского военного.

"Я была уверена вообще, что меня сдадут. Я была в шоке, что у меня настолько пророссийский город. Я не думала, что это так. Сейчас я понимаю, что они (российские военные - ред.) нашли мои и мужа документы в военкомате. Они приехали с этими документами. То есть это не кто-то сдал, они рылись и нашли. Я собиралась идти служить перед заболеванием контрактной службой", - вспоминает Ольга.

Она не могла выехать из города, поскольку еще проходила лечение индивидуальным препаратом. Как только процедуры завершились, девушка выехала сначала в Запорожье, а затем в Киев.

Связь с мужем в плену

"Первое видео с ним вышло в декабре 2022 года, небольшое минутное. Я знаю, где оно было снято. Снимали всех военнопленных. Он тогда уже очень похудел. Трудно было на все это смотреть. Но одновременно и радостно, потому что это надежда, что он жив", - делится воспоминаниями девушка.

В мае 2023 года от Руслана пришло письмо на четыре строчки. В нем он написал, что любит Олю и надеется, что они скоро встретятся.

В октябре муж смог позвонить жене. После визита в больницу она зашла в супермаркет за продуктами, и вдруг ей позвонил российский номер.

"Я поднимаю трубку, такое шуршание и сбрасывают. Ты всегда надеешься услышать этот звонок, но это что-то фантастическое, до этого никому не звонили. Снова этот номер по видеосвязи. Я беру трубку и вижу своего мужа. И знаете, говорят, что земля ушла из-под ног. Я всегда думала, что это крылатое изречение, на самом деле нет. Я просто присела, потому что меня просто ноги не удержали. И это сразу слезы. И я вижу, какой он похудел, и он все равно улыбается.

Мы на самом деле с пяти минут, которые он мне позвонил, пожалуй, две просто промолчали. Ты так много хочешь сказать, но на самом деле ничего не кажется важным в тот момент. Он меня спросил, как я себя чувствую. И я ему лгу. Как я ему скажу правду, пока он находится там?" - вспоминает Оля об этом моменте.

Именно тогда был день рождения мамы Руслана. Оля сказала ему об этом, так что российские представители разрешили позвонить маме.

"Он на две минуты позвонил маме и все, что он сказал: "Мама, скажи честно, что с Олей". Мне перезванивает его мама. Я говорю: "Боже, скажите, что вы не сказали ему правду". Она говорит, что, конечно, нет. Он вернется, прибьет нас конечно за это. Ну, а как мы можем по-другому? Что я должна сказать? Что пока тебя нет, у меня со второй стала четвертая стадия рака?" - объясняет Оля.

В Киеве Оля делает все возможное для освобождения своего супруга из российского плена (фото: instagram.com/olga.kurtmallaeva)

Она на собственном опыте, что в сложные моменты эмоциональное состояние очень важно.

"Ребята (побратимы, которых обменяли раньше - ред.) рассказывали, что после звонка ко мне он зашел в камеру, свернул матрас, собрал вещи и говорит: "Все, я еду домой, я уже не могу. Еду к малой". Он был очень настроен", - говорит девушка.

Все письма, которые она отправляет мужу, до него не доходят. Так что он не знает, ни о ее состоянии здоровья, ни о том, где она находится.

"Мужчина вернулся из плена и говорит: "Он не знает, выехали вы из оккупации или нет. Он сказал, что она не выехала. Если бы она выехала, она меня отсюда уже достала бы". Боже, я работаю над этим каждый день, но это не так просто, как кажется!" - отмечает Оля.

Почему сложно проводить обмены

По словам Ольги, сейчас есть отработанный маршрут, куда обращаться людям, если у них есть пропавшие без вести или пленные. Однако в начале полномасштабной войны родные ничего не понимали.

Кроме того, другая сложность обменов состоит в количестве военнопленных. Дело в том, что Украина из разных источников свидетельствует, что наших военных в плену РФ от 3 500 до 5 000.

На самом деле, это не так, говорит Оля. Проблема в том, что не все пленные подтверждены с российской стороны как пленные. То есть эти люди остаются без вести пропавшими.

"Я думаю, вы видели, что в обменах часто пишут "вернули тех, кого считали погибшими", "вернули без вести пропавших". Так оно и происходит из-за большого количества военнопленных, много гражданских пленных. А еще занимаются депортированными детьми, то есть это большой объем работы", - объясняет механизм Оля.

Как не опускать руки

Сейчас девушка общается со многими онкобольными людьми. Они спрашивают у нее, откуда брать силы на борьбу с недугом. Но Оля не может ничего ответить.

"Мне обидно, что я не могу ничего им сказать. Потому что для них первоочередной проблемой является их заболевание. А для меня самая большая проблема, что мой муж в плену. Моя болезнь - это не проблема. Это то, что мешает мне вытянуть его из плена", - убеждает девушка.

На тумбочке в комнате Оли разложены семейные фото. Она говорит, что именно эти воспоминания помогают продолжать борьбу.

"Я не имею права не находить в себе силы. А кто будет вытаскивать его из того плена? Когда я заболела, он делал все, чтобы у меня слезинки не было на глазах. Врачи мне говорят, что если бы мой муж был рядом, то лечение проходило бы гораздо легче. Эти все эмоциональные подрывы очень влияют на меня", - рассказывает Оля.

Свадебные фото Ольги и Руслана (фото: instagram.com/olga.kurtmallaeva)

Как помочь Ольге

Ольга Куртмаллаева основала общественную организацию, помогающую бойцам 501-го батальона морской пехоты вернуться домой.

Поддержать организацию можно по ссылке на социальные сети.

Если вы хотите помочь закрыть потребности 501-го БМП, сделать это можно по ссылке на сбор Ольги.