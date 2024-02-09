2 года провел в плену: защитник Украины трагически погиб в ДТП через 9 дней после обмена (фото)

Военный Юрий Галкин, который пробыл в плену 2 года, трагически погиб в ДТП. Обмен проходил 31 января, а уже 8 февраля мужчину сбила машина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories дочери Галкина, которую она разместила в Instagram .

Что известно о трагедии

31 января сообщалось об одном из крупнейших обменов пленными. Среди вернувшихся домой украинцев был и Галкин.

А 7 февраля дочь военного рассказала, что ее отец погиб. Он, как отметила женщина, умер не от пули, его сбила машина.

Освобожденный из плена военный погиб в ДТП (скриншот)

"Сегодня моего папы не стало... Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь", - написала она.

Известно, что мужчина был родом из Покровска. Как именно произошла авария и задержали ли сбившего военного водителя - пока что не сообщается.

Обмен пленными 31 января – что известно

Как рассказывал Координационный штаб по обращению с военнопленными, во время обмена домой вернулись:

95 воинов ВСУ

56 нацгвардейцев

26 пограничников

29 воинов Территориальной обороны;

1 представитель Национальной полиции.

Также сообщалось, что из 207 украинцев, освобожденных из плена, 36 человек получили ранения или серьезные болезни. Самому старшему военному, вернувшемуся домой в тот день, 61 год, а самому младшему - 20 лет.