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2 года провел в плену: защитник Украины трагически погиб в ДТП через 9 дней после обмена (фото)

Пятница 09 февраля 2024 17:22
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2 года провел в плену: защитник Украины трагически погиб в ДТП через 9 дней после обмена (фото) О гибели военного сообщила его дочь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Военный Юрий Галкин, который пробыл в плену 2 года, трагически погиб в ДТП. Обмен проходил 31 января, а уже 8 февраля мужчину сбила машина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories дочери Галкина, которую она разместила в Instagram.

Что известно о трагедии

31 января сообщалось об одном из крупнейших обменов пленными. Среди вернувшихся домой украинцев был и Галкин.

А 7 февраля дочь военного рассказала, что ее отец погиб. Он, как отметила женщина, умер не от пули, его сбила машина.

2 года провел в плену: защитник Украины трагически погиб в ДТП через 9 дней после обмена (фото)

Освобожденный из плена военный погиб в ДТП (скриншот)

"Сегодня моего папы не стало... Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь", - написала она.

Известно, что мужчина был родом из Покровска. Как именно произошла авария и задержали ли сбившего военного водителя - пока что не сообщается.

Обмен пленными 31 января – что известно

Как рассказывал Координационный штаб по обращению с военнопленными, во время обмена домой вернулись:

  • 95 воинов ВСУ
  • 56 нацгвардейцев
  • 26 пограничников
  • 29 воинов Территориальной обороны;
  • 1 представитель Национальной полиции.

Также сообщалось, что из 207 украинцев, освобожденных из плена, 36 человек получили ранения или серьезные болезни. Самому старшему военному, вернувшемуся домой в тот день, 61 год, а самому младшему - 20 лет.

Ранее мы уже сообщали, что Буданов рассказал о роли ОАЭ в обмене пленными между Украиной и РФ.

Кроме этого, недавно стало известно, что Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ.

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