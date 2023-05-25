"В купе было трое мужчин": украинская модель шокировала историей из поезда УЗ

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях поделилась с украинцами жуткой историей, которая с ней произошла некоторое время назад в поезде Укрзализныци. Так модель поддержала инициативу многих женщин о создании специальных купе для женского пола для путешествий в поездах. Эта тема вызвала бурный резонанс в сети в последнее время.

Что случилось с Анной Неплях в поезде Укрзализныци

Так, модель сообщила, что однажды она ехала в Днепр в купе с тремя мужчинами. Ночью двое из них заснули, но один не спал, а начал совершать непристойные действия, глядя на нее.

"У меня большой опыт путешествий по Украине, и я не исключение ужасной истории, которая случилась со мной в купе, где я была одна женщина и другие трое мужчин. Я всегда выбираю себе ночные поезда из Киева в Днепр, потому что очень легко засыпаю. Но в ту ночь я не могла заснуть и просто лежала в темноте, когда все мужчины уже заснули. Но один, оказалось, не спал", - отметила она.

Анна Неплях поделилась жуткой историей в поезде УЗ (Скриншот instagram.com/neplyah)

По словам модели, дальнейшие действия одного из попутчиков жутко ее испугали.

"Я спала на нижней правой полочке, а тот, что не спал, - на левой верхней. Когда двое других мужчин заснули, он достал свое богатство и, глядя на меня со своей верхней полочки, стал мастурбировать. Я испугалась и делала вид, что сплю. Но ночь была для меня бессонной. Мое личное спасибо "Укрзалізниці", что услышали женщин и реализуете вагоны, где каждая женщина сможет почувствовать себя безопасно", - добавила она.

Модель рассказала подробности инцидента в УЗ (Скриншот instagram.com/neplyah)

Также Неплях сообщила, что всецело поддерживает решение Укрзализныци о создании специальных купе исключительно для женщин.

Что известно об Анне Неплях

Анна Неплях - это 28-летняя модель из города Днепр. Она является победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021". Ранее она была коронована "Мисс Интерконтиненталь Украины" в 2017 году.

Также Анна является известной блогершей. На ее профиль в Instagram подписаны более 200 тысяч пользователей.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)