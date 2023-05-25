"У купе було троє чоловіків": українська модель шокувала історією з поїзда УЗ

"Міс Україна Всесвіт 2021" Ганна Неплях поділилася з українцями страшною історією, яка з нею сталася деякий час тому у поїзді Укрзалізниці. Так модель підтримала ініціативу багатьох жінок щодо створення спеціальних купе для жіночої статі для подорожей у поїздах. Ця тема викликала бурхливий резонанс у мережі останнім часом.

Що трапилося з Анною Неплях у потязі Укрзалізниці

Так, модель повідомила, що одного разу вона їхала до Дніпра в купе з трьома чоловіками. Вночі двоє з них заснули, але один не спав, а почав робити непристойні дії, дивлячись на неї.

"У мене великий досвід подорожей Україною, і я не виняток жахливої історії, яка трапилася зі мною в купе, де я була одна жінка та інші троє чоловіків. Я завжди обираю собі нічні поїзди з Києва до Дніпра, бо дуже легко засинаю. Але тієї ночі я не могла заснути й просто лежала в темряві, коли всі чоловіки вже заснули. Але один виявився не спав", - зазначила вона.

Анна Неплях поділилася моторошною історією в поїзді УЗ (Скріншот instagram.com/neplyah)

За словами моделі, подальші дії одного з попутників дуже її налякали.

"Я спала на нижній правій поличці, а той, що не спав, - на лівій верхній. Коли двоє інших чоловіків заснули, він дістав своє багатство і, дивлячись на мене зі своєї верхньої полички, став мастурбувати. Я злякалася і вдавала, що сплю. Але ніч була для мене безсонною. Моє особисте спасибі "Укрзалізниці", що почули жінок та реалізуєте вагони, де кожна жінка зможе відчути себе безпечно", - додала вона.

Модель розповіла подробиці інциденту в УЗ (Скріншот instagram.com/neplyah)

Також Неплях повідомила, що повністю підтримує рішення Укрзалізниці про створення спеціальних купе виключно для жінок.

Що відомо про Анну Неплях

Анна Неплях – це 28-річна модель із міста Дніпро. Вона є переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021". Раніше вона була коронована "Міс Інтерконтиненталь України" у 2017 році.

Також Ганна є відомою блогеркою. На її профіль в Instagram підписано понад 200 тисяч користувачів.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)