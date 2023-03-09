"В Харькове сложная ситуация": Бурмака рассказала о родном городе

Певица Мария Бурмака рассказала о родном Харькове и развеяла миф о его пророссийских настроениях. Также вспомнила, каким был город при детстве и юности артистки.

О Харькове и украинском языке

"В Харькове уничтожалось все украинское. "Розстріляне відродження" - это поэты из Харькова, писатели из дома "Слово" - тоже были уничтожены и расстреляны. Близость с Россией и пропаганда повлекла за собой то, что в Харькове много было русского воспитания и русского языка", - вспоминает Мария.

Также певица добавляет, что в ее детстве была только одна украинская школа в городе. А она училась в российской, что была возле ее дома, потому что родителям было сложно и далеко каждый день ее возить в украинскую школу.

"Когда я училась, то по-украински на всю школу разговаривала я сама. Когда мы с папой шли по улице - на нас оглядывались", - рассказывает артистка.

Каким Харьков запомнился Бурмаке

Бурмака отмечает, что в Харькове изымались книги из библиотек, спектакли шли по-русски. Это была, собственно, такая государственная политика. При этом это насаждение русской культуры повлекло за собой определенное сопротивление.

"Тем не менее, я из Харькова, ТНМК и Жадан. То есть очень яркие представители украинцев именно из Харькова", - говорит Мария.

Также добавляет, что Харьков в котором она родилась и провела юношеские годы - это город науки, интеллигенции и студентов. В Харькове больше всего учебных заведений. Это город разумных людей.

"Город очень изменился за последние восемь лет. В Харькове сложная ситуация, но я всегда говорила, что это украинский город. Даже своим примером я пыталась это показать. Харьков будет стоять и он стоит", - рассказала Бурмака.