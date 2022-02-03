"У беспредела нет предела": названо найкримінальніший регіон України

Якщо говорити більш конкретно, то 2021-го у цьому регіоні на кожні 10 тисяч населення припадало 101,4 кримінальних правопорушення.

Це у той час, як по усій Україні даний показник становив 77,7.

Подібна ситуація спостерігалася й у 2020 році. Але слід зауважити, що загальний рівень злочинності як в області, так і в країні, за останній рік суттєво знизився - з 128,4 до 101,4 і з 86,4 до 77,7 відповідно.

Однак, згідно з даними прокуратури, у Миколаївській області в 2021 році на 19,1% збільшилися випадки особливо тяжких злочинів - 442 проти 371 у 2020-му.

Додамо, що ще у жовтні минулого року журнал "Фокус" назвав Миколаїв "кримінальною столицею України". Але до отримання цього, м'яко кажучи, не надто престижного статусу близькі також Херсон, Кропивницький і Київ.

А от лідером з міст, де реєструють чи не найменшу кількість кримінальних злочинів, вважається Сєвєродонецьк.

А що в Києві з криміналом?

Свіжих даних по столиці поки що немає. Але, наприклад, за підсумками 2020-го року перше місце у рейтингу найкримінальніших посів Шевченківський район.

Друге місце посів Дніпровський район, а третю позицію кримінального антирейтингу зайняв Солом'янський район.

Найспокійнішими ж виявилися Подільський і Голосіївський райони Києва. При цьому, наприклад, саме у другому "найспокійнішому" було зафіксовано найбільшу кількість зґвалтувань.