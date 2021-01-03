Тисячі хворих: Кравчук сказав, чому віддав ядерні боєголовки Росії

У 1994 році Україна оголосила про відмову від ядерного арсеналу. Тоді відповідний указ підписав Леонід Кравчук, якого до цього часу багато хто звинувачує у зраді національних інтересів і ослабленні оборонного потенціалу нашої держави.

Але, за словами першого президента, рішення про відмову від ядерного статусу було вимушеним заходом через наслідки Чорнобильської катастрофи, сказав Кравчук в інтерв'ю "Христя TALK" і додав, що Україна могла передати ядерні боєголовки виключно Росії.

"Наслідки чорнобильської катастрофи вже тоді (у 1991 році - ред.) ставали очевидними: тисячі хворих, заражена територія і так далі. Це змусило народних депутатів дуже уважно подивитися на перспективи України", - заявив Кравчук.

Він зазначив, що на території нашої країни на початку 90-х перебувало 175 ядерних шахт, які нібито могли представляти величезну загрозу для мільйонів українців.

"Це в десятки разів більше, ніж Чорнобильська АЕС. Ми знали й можливі наслідки, якщо раптом не розв'язати це питання... Їх не можна було передати нікому, крім Росії, вони там виготовлялися", - сказав він.

Крім того, зауважив Кравчук, термін придатності ядерних боєголовок закінчувався в 1997 році, тому влада "не могла чекати, коли вони почнуть неконтрольовано вибухати".

Леонід Кравчук висловився про ядерну зброю в Україні

Нагадаємо, що раніше Кравчук відреагував на заяву Зеленського про загальну мобілізацію.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кравчук вимагає від РФ виконати домовленості нормандського саміту в Парижі.