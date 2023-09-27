Тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые после его диагноза увидели на публике (фото)

Что сейчас с Брюсом Уиллисом

Звезда "Крепкого орешка" "ушел в тень"после того, как выяснилось, что он борется снедугом афазией, которая влияет на когнитивные способности человека.

В феврале родственники признались фанатам актера о его проблемах со здоровьем, сообщив, что с тех пор ему поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД).

Недавно жена актера Эмма Хеминг Уиллис появилась на шоу Today, чтобы привлечь внимание к этому заболеванию.

После ее эмоционального интервьв прессе появились новые фотографии голливудской звезды во время редкой, скромной прогулки в Лос-Анджелесе.

На фотографиях можно увидеть Брюса на пассажирском сиденье автомобиля, одетого в синюю куртку-пуховик и темно-синюю шляпу.

Хотя его семья, в том числе бывшая жена Деми Мур и их дети, Румер, Таллула и Скаут, часто делятся снимками с Брюсом в социальных сетях, это один из немногих случаев, когда его видели на публике с тех пор, как появились новости о его болезни.

Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на прогулке (Скриншот с metro.uk)

Чем болеет Брюс Уиллис

В марте 2022 года бывшая жена актера Деми Мур и их общие дети заявили, что Брюс Уиллис прекращает свою карьеру в кино из-за афазии - заболевания, влияющего на речь человека.

Отмечалось, что знаменитость не может многое сказать, а также не понимает, что говорят ему другие. В связи с этим круглосуточно с ним находится его семья.