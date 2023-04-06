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Тяжело раненый Виталий Шумей проходит лечение в Барселоне при содействии "Шахтера"

Тяжело раненный Виталий Шумей проходит лечение в Барселоне при содействии "Шахтера" (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Виталий Шумей, воин из Сумщины, получивший ранение под Авдеевкой, доставлен в Барселону для прохождения сложного лечения и длительной реабилитации.

Об этом сообщает футбольный клуб "Шахтер".

Сообщается, что клуб взял на себя организацию и расходы по лечению и реабилитации украинского героя в госпитале Институт Гуттманна (Institut Guttmann) в Барселоне, который является одним из ведущих центров нейрореабилитации в мире и крупнейшим в Европе.

Шумей, который является родом из Сумщины, во время полномасштабного российского вторжения в Украину был командиром зенитно-ракетного комплекса. В августе под Авдеевкой он получил минно-взрывную травму головы, из-за чего упустил возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть.

Виталий перенес три операции, лечился в Днепре, Киеве, затем в Чернигове. Все время рядом с героем находится его отец Сергей Шумей, который во всем помогает прикованному к кровати сыну.

Как только состояние военного стабилизировалось, его в конце марта реанимобилем доставили в Испанию, где теперь Виталия ждет длительная реабилитация и помощь профильных врачей.

Ранее "Шахтер" организовал лечение и реабилитацию героя "Азовстали" Михаила Дианова в США, а также участника фанатского движения военнослужащего Евгения Ларченко в Израиле.

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Шахтер