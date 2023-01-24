Таскали за волосы на глазах у людей: в метро Берлина русскоязычные мужчины избили украинок

В Германии в Берлине трое русскоязычных мужчин напали на двух беженцев из Украины. Неадекватные мужчины оскорбляли и избивали молодых женщин.
Об инциденте сообщили на сайте полиции Берлина.
Инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы 21 января.
Согласно свидетельствам потерпевших и свидетелей, в берлинском метро двух гражданок Украины 24 и 25 лет начали оскорблять трое мужчин, которые говорили на российском языке.
Когда девушки вышли из вагона на станции "Александерплац", один из мужчин 24-схватил летнюю украинку за волосы и ударил по голове.
В результате в конфликт вмешались другие пассажиры, после чего нападавшие скрылись.
После инцидента пострадавшая девушка пожаловалась на головные боли, но от помощи медиков отказалась. Сейчас этот случай расследует немецкая полиция.
Неизвестно, почему русскоязычные мужчины стали вести себя так агрессивно. Украинки не сказали ни слова о России, а тем более о российском языке.
Добавим, что это не первые случаи, когда россияне нападают на украинцев за границей.
Ранее мы сообщали, что в Испании россиянин напал с матами на украинок и обвинил в фашизме.
Также мы писали, что в Швейцарии на украинцев напал россиянин и белорус. Мужчины были агрессивно настроены об украинцах.