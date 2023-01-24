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Тягали за волосся на очах у людей: в метро Берліна російськомовні чоловіки побили українок

У Німеччині на українок напали росіяни (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Німеччині в Берліні троє російськомовних чоловіків напали на двох біженок з України. Неадекватні чоловіки ображали та били молодих жінок.

Про інцидент повідомили на сайті поліції Берліну.

Деталі нападу на українців

Інцидент стався в центральному районі німецької столиці 21 січня.

Згідно зі свідченнями потерпілих і свідків, в берлінському метро двох громадянок України 24 і 25 років почали ображати троє чоловіків, які розмовляли російською мовою.

Коли дівчата вийшли з вагона на станції "Александерплац", один з чоловіків схопив 24-річну українку за волосся і вдарив по голові.

В результаті в конфлікт втрутилися інші пасажири, після чого нападники втекти.

У якому стані постраждала

Після інциденту постраждала дівчина поскаржилася на головний біль, але від допомоги медиків відмовилася. Зараз цей випадок розслідує німецька поліція.

Невідомо, чому російськомовні чоловіки почали поводитись так агресивно. Українки не сказали жодного слова про Росію, а тим більше про російську мову.

Додамо, що це не перші випадки, коли росіяни нападають на українців за кордоном.

Раніше ми повідомляли, що в Іспанії росіянин напав з матами на українок і звинуватив у фашизмі.

Також ми писали, що у Швейцарії на українців напав росіянин і білорус. Чоловіки були агресивно налаштовані про українців.

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